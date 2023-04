Furti moto, la soluzione perfetta

La soluzione migliore vede la somma dei diversi sistemi di protezione. Per esempio, con il Granit Detecto Black Loop 8008, la tedesca Abus offre una grossa catena in acciaio cementato che, da un lato, ha un anello in cui far scorrere la catena stessa per fissarla a un palo; l'altro lato entra nel bloccadisco 8008, dotato di sirena d'allarme, che può essere agganciato quindi al disco freno: così si combinano i pregi del bloccadisco (leggerezza, facilità d'inserimento) con quelli della catena (robustezza e flessibilità). In foto è ritratto anche l'anello da fissare al pavimento del garage o del posto auto cui far passare la catena: il furto così diventa (quasi) impossibile.

