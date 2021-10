Furto in casa, il proprietario spara e uccide un ladro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Frosinate un furto all’interno di un’abitazione finisce in tragedia: il proprietario di casa esplode un colpo di fucile e uccide uno ladro. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. È accaduto a Santopadre, in provincia di Frosinone, nella serata del 25 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni di carabinieri e polizia, quattro uomini si erano introdotti all’interno di una villetta, poco fuori dal centro del paese. Il proprietario, un tabaccaio già in passato vittima di furti e rapine, li ha colti in flagrante e ha esploso un colpo. I tre complici della vittima, un romeno di 39 anni, sono riusciti a scappare.