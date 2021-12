Fusione tra Comuni, pioggia di fondi ma i campanili resistono

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultimo tentativo è naufragato ad ottobre. Il progetto di fusione di Cona con Cavarzere, nel Veneziano, è stato affondato dagli abitanti del primo Comune, a seguito di un sondaggio promosso dal sindaco, Alessandro Aggio. Un esempio non certo isolato, in Veneto, dove negli anni sono state progettate innumerevoli integrazioni tra municipi, 29 arrivate a referendum, 14 approvate e 15 respinte.

Alla provincia di Vicenza va il primato per consultazioni promosse, otto in totale, cinque delle quali andate a buon fine. Seguono Belluno, sette tentativi e cinque approvazioni, e Padova con cinque consultazioni, due con esito positivo. Verona ha provato tre volte, ma il responso delle urne è sempre stato negativo. Venezia non è mai riuscita neppure ad arrivare a un referendum. C’è da aggiungere che, in due votazioni che hanno sancito il via alle fusioni, la proposta non è stata accettata dai cittadini di tutti i Comuni interpellati, come accaduto per Borgo Veneto, nel Padovano, e a Valbrenta, nel Vicentino. Nel primo caso Megliadino San Vitale si è sfilato dalla creatura amministrativa, in procinto di nascere dall’aggregazione tra Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita d'Adige. Nel secondo, Solagna ha rifiutato di confluire con Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna.

Eppure l’ostilità verso i processi di aggregazione dovrebbe essere superata guardando ai vantaggi economici che comporta dall’entrata in vigore del decreto legge numero 95/2012 (meglio conosciuto come “Spending Review”), successivo alla formazione dei primi due supercomuni di Porto Viro, nel Rodigino e Due Carrare, nel Padovano, esclusi infatti dagli incentivi. Il testo prevede che il nuovo ente ottenga, per 10 anni, un contributo pari al 60% dei trasferimenti statali spettanti ai municipi d’origine nel 2010, prima dei tagli che ne hanno dimezzato i plafond. Anche l’importo massimo attribuibile a una fusione è stato negli anni aumentato, da 1,5 a 2 milioni di euro. A ciò si aggiungono ulteriori risorse assegnate dalla Regione ed altre forme di premialità.

Il risultato lo evidenzia una recente analisi di Fondazione Think Tank Nord Est, elaborata a ridosso del riparto definitivo 2021. Nel 2014, a livello statale, lo stanziamento per le integrazioni era di circa 9,5 milioni balzati a 84,6 milioni, per l’incremento del numero di processi andati a buon fine e l’ampliamento del fondo dedicato. In Veneto le risorse sono salite da 600mila euro agli attuali 11,4milioni per 12 supercomuni, collocando la regione al quarto posto in Italia per volume di contributi ricevuti.

L’assegno più consistente è andato a Borgo Valbelluna, nel Bellunese, che incassa 2 milioni di euro (+300 mila rispetto alla cifra iniziale). Bene anche Alpago e Longarone, nella stessa provincia, che ricevono oltre 1,2 milioni ciascuno, con il primo ente che ottiene un extra di circa 115 mila euro, mentre a Longarone viene confermato l’importo iniziale. Borgo Veneto (Padova) e Valbrenta (Vicenza) incassano quasi un milione a testa, comprensivo di un extra di oltre 150mila euro. A Pieve del Grappa (Treviso) arrivano 900 mila euro (+141 mila euro), a Colceresa (Vicenza) quasi 840 mila euro (+157 mila), a Barbarano Mossano (Vicenza) poco meno di 800 mila euro (+124 mila), a Val di Zoldo (Belluno) 726 mila euro (+68 mila), a Lusiana Conco (Vicenza) 717 mila euro (+135 mila).