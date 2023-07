Fusione Fava e Storci, nasce il campione mondiale delle macchine per pasta

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L'operazione di M&A tutta emiliana - annunciata ieri - che ha portato alla fusione per incorporazione della parmense Storci nello storico gruppo estense Fava dà forma al più grande costruttore mondiale di macchine per pastifici.

Il campione mondiale

L'unione porta a compimento una collaborazione avviata già nel 1995 e proietta Fava Spa – multinazionale a conduzione familiare da tre generazioni - oltre quota 100 milioni di euro di ricavi, con un organico di 320 dipendenti tra i due stabilimenti di Cento (Ferrara) e Collecchio (Parma) e una quota di mercato del 40% a livello mondiale, che arriva al'80% del parco macchine installato in Italia. L'operazione permette di efficientare la supply chain e il processo produttivo e di potenziare la capillarità della struttura commerciale e i servizi per tutto il mercato mondiale dei pastifici, anche artigianali, sia di pasta secca che di pasta fresca.

Loading...

Gli effetti

Si tratta peraltro dell’unione di due aziende a gestione famigliare, con Fava fondata nel 1937 e Storci nel 1991, che arrivano alla terza generazione di imprenditori.

Fava, dopo l’integrazione, sarà in grado di offrire ai clienti una gamma di prodotti completa per ogni esigenza e dimensione, che va dalle macchine per la produzione di tutti i tipi di pasta nonché linee per la produzione di piatti pronti secchi (instant pasta), freschi e surgelati. Il patrimonio netto complessivo di oltre 35 milioni di euro dota la Fava infine di una grande solidità patrimoniale e la possibilità di destinare maggiori risorse in investimenti di ricerca e sviluppo per la produzione di impianti sempre più performanti e sostenibili.