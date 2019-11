Fusione Fca e Psa, in Europa 23 siti produttivi. Il buco nero resta la Cina Per Fca capacità produttiva di 1,5 milioni di auto l’anno, sovradimensionata del 33% di Alberto Annicchiarico e Filomena Greco

Sarebbe l’Europa il cuore produttivo del Gruppo frutto della fusione tra Fca e Psa. Con un importante radicamento negli Usa, portato in dote dal Lingotto, e un avamposto cinese costruito dai francesi. In Italia Fca ha una capacità installata per almeno 1,5 milioni di autoveicoli, sovradimensionata però di un terzo, un problema che invece Psa non ha. La produzione in Italia scende, nel 2018 si è fermata a 667.526 unità, in calo, numero che sale a oltre 900mila se nel computo si inseriscono anche i commerciali leggeri.

I sindacati parlano di una «occasione importante» ma sottolineano come priorità quelle di rilanciare sviluppo e produzione in Italia e tutelare l’occupazione.

Cinque i siti auto di Fca in Italia, stabilimenti a cui si affianca il polo della Sevel dove Fca e Gruppo Psa collaborano da anni per la produzione di commerciali leggeri. L’Europa nel complesso conta su altri tre siti di assemblaggio finale in Turchia, Polonia e Serbia mentre in America gli stabilimenti sono concentrati tra Michigan, Messico, Brasile e Argentina.

I poli dove sono concentrate le produzioni premium a marchio Alfa Romeo e Maserati sono Cassino e Torino (Mirafiori e Grugliasco) mentre Jeep, che ambisce a diventare il brand globale del nuovo potenziale gruppo, ha le sue radici, italiane e europee, a Melfi anche se lo zoccolo duro delle produzioni è Oltreoceano.

Nel sito lucano è al via la produzione del Jeep Compass mentre Cassino ospiterà il secondo suv del Tridente, parte del piano industriale da 5 miliardi annunciato dal Gruppo per l’Italia. Pomigliano accoglie la linea della Panda e sarà installata qui la produzione del nuovo B-suv dell’Alfa Romeo. Le competenze in materia di mobilità elettriche il Lingotto le ha concentrate su Mirafiori dove saranno prodotte, dal primo trimestre 2020, le Fiat 500 full electric.