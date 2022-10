Fusione, forte crescita degli investimenti nell’ultimo anno. I numeri e i protagonisti

Sono sei quelle che hanno raccolto più di 200 milioni di dollari ciascuna. Con in testa (più di 2 miliardi di dollari di finanziamenti) il Commonwealth Fusion Systems, società spin-out del Massachusetts Institute of Technology, in cui ENI è il maggiore azionista. La rapida crescita del settore e della fiducia degli investitori sta poi spingendo nuovi attori nel mercato.

Dall’ultimo rapporto presentato dalla Fusion Industry Association, nel 2022 risulta la fondazione di quattro nuove società di fusione. A livello mondiale se ne contano ora 33 (una sottostima considerando che alcune aziende al momento preferiscono non palesarsi per fini strategici), di cui 23 sono state create nell'ultimo decennio.

Due terzi di queste aziende hanno sede negli Stati Uniti o nel Regno Unito, anche complice un sostegno governativo rilevante al settore. In linea con la Bold Decadal Vision nazionale, definita nel marzo di quest'anno, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha lanciato un’iniziativa per accelerare la fattibilità dell’energia da fusione in coordinamento con il settore privato. Mentre la Gran Bretagna ha incluso la fusione nel suo piano decennale sulla sicurezza energetica.

Grazie a questo disegno di legge, sarà il primo Paese al mondo a legiferare in materia di energia da fusione, fornendo chiarezza sul regime normativo per l'industria. Un regime normativo complesso, considerando come siano allo studio almeno cinque diverse soluzioni tecniche per ottenere la reazione di fusione. In particolare, il 45% delle aziende del settore sta tentando la strada del confinamento magnetico.

Ma ci sono anche otto aziende specializzate nel confinamento inerziale o una che si dedica allo sviluppo della fusione catalizzata da muoni. E c'è altrettanta varietà anche nelle applicazioni desiderate di questa energia. La generazione di elettricità rimane il mercato principale per l’85% degli operatori del settore della fusione. Ma si pensa anche a un suo utilizzo per la propulsione spaziale o scopi medici.