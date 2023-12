Fusione OpenAi - Microsoft, Antitrust Uk valuta apertura di indagine

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per alcuni è un po’ una sorpresa. Per altri, la maggioranza, è una notizia piuttosto attesa. Si tratta dell’indicazione che un Autority antitrust (nel caso in questione quella britannica) ha detto di volerci vedere più chiaro rispetto alla partnerhip tra OpenAi e Microsoft. In altre parole la Competition and Markets Authority (Cma) ha dichiarato di valutare se avviare un’indagine, oppure no, rispetto ai legami tra riguardo la start up che ha messo al mondo ChatGPT e il colosso di Redmond.

Le indicazioni della Cma

La volontà della Cma, in questa fase iniziale, è quella «di offrire un’opportunità alle (..) parti interessate di commentare» se, le recenti evoluzioni che hanno coinvolto OpenAi, «hanno portato ad un’ipotesi di fusione rilevante». E quali impatti, se così fosse, potrebbe avere la nuova situazione sul mercato britannico.

La stessa Authority rimarca come «la velocità alla quale l’Artificial Intelligence (Ai) si sta diffondendo, sia attraverso i vari usi» e prodotti, sia «attraverso i mercati» non ha confronti nella storia economica. Tanto che si «tratta di un punto di svolta» essenziale per l’evoluzione tecnologica. In tal senso la Cma vuole monitorare gli accordi e le partnership in modo da evitare che questi possano risultare in un indebolimento della concorrenza nell’ambito dello sviluppo o utilizzo delle nuove tecnologie.

Il “dramma” di OpenAi

Chiaro, quindi, che il faro venga acceso su OpenAi. Questa, si sa, poco tempo fa è stata al centro di un vero e proprio “dramma” (per alcuni “soap opera”) tecnologico. Il board della start up, con l’atto che ha dato il via allo scontro, aveva deciso di licenziare il ceo Sam Altman. La mossa, che non ha colto di sorpresa i bene informati, era alla base di una profonda differenza di vedute tra lo stesso Altman e gli altri membri del board: la necessità, oppure no, di usare più prudenza (visione del board) nel lanciare sul mercato sempre e più nuove applicazioni dell’Ai.

Sennonché Microsoft, che ha il 49% di OpenAi e ha investito nella medesima circa 13 miliardi di dollari, ha - con una mossa tatticamente (per lei) vantaggiosa - dapprima offerto allo stesso Altman la direzione di un nascente team di Intelligenza Artificiale nella stessa Microsoft; e, successivamente, garantito ai 700 dipendenti di OpenAi - eventualmente dimissionari - l’assunzione nel nuovo team made in Microsoft.