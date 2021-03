Fusioni tra banche in stallo in attesa delle mosse (non scontate) di UniCredit e Bper

4' di lettura

Il riassetto del sistema bancario è in fase di stallo. Le fusioni non sono l'unico modo per migliorare l'efficienza. Anzi, le evidenze della recente storia bancaria dimostrano che solo in alcuni casi le aggregazioni hanno creato valore.

E tuttavia i rischi di nuove ondate di Npl, la bassa redditività media del sistema e la conseguente necessità di ricercare sinergie di costo hanno determinato una forte spinta verso nuove aggregazioni sia da parte della Vigilanza Bce (trattamento favorevole del badwill...