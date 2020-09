Fusioni e acqusizioni, lo studio RCCD assorbe il team di Cappelli Lo studio prenderà il nome di Cappelli RCCD

Cambio di poltrone nel mondo della consulenza legale. Lo studio RCCD annuncia l’ingresso dell’avvocato Roberto Cappelli in qualità di name partner dello studio legale, che cambia il proprio nome in Cappelli RCCD. Roberto Cappelli, accompagnato in questa nuova avventura professionale da un team di professionisti fra cui le socie Valentina Dragoni e Stefania Lo Curto, lascia dopo 9 anni la partnership dello Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Specialista in Corporate ed M&A, Roberto Cappelli ha assistito società private e pubbliche e istituzioni finanziarie, italiane e straniere, nonché fondi di private equity, in materia di diritto societario. L'avv. Cappelli ha seguito alcune delle più importanti operazioni di fusione, scissione ed acquisizione, costituzione di joint ventures e ristrutturazioni degli ultimi anni.

«Sono felice di intraprendere questa nuova avventura» – ha commentato Roberto Cappelli – «con la prospettiva di avviare un nuovo modello di Studio integrato in grado di valorizzare le eccellenze e attrarre i migliori talenti garantendo qualità dell’offerta e servizi tailor-made».