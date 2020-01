Fusioni, in Italia 2019 in frenata. Ma nel 2020 focus su private equity, lusso e Tlc Lo scorso anno il settore fermo a 37,8 miliardi di euro di transazioni, secondo i dati del rapporto di Kpmg. di Carlo Festa

Il mercato delle fusioni e acquisizioni archivia in Italia un 2019 deludente ma guarda al 2020 con maggiore fiducia, anche se non mancano elementi di rischio a livello congiunturale, tanto più in una situazione di incertezza asiatica dovuta al coronavirus.

Dopo 6 anni di crescita quasi continua, il mercato italiano delle fusioni ed acquisizioni ha infatti chiuso il 2019 in forte frenata, per quanto riguarda i controvalori. Secondo le stime di Kpmg, nonostante siano state completate quasi 1.000 operazioni (erano state 991 lo scorso anno), il controvalore complessivo si è fermato a 37,8 miliardi di euro, in forte diminuzione rispetto ai 93,9 miliardi dello scorso anno (-60%). Bisogna tornare al 2013 per ritrovare livelli simili.

Secondo Mergermarket, il valore medio delle transazioni è sceso sotto quota 150,9 milioni nel 2019, il livello più basso dal 2014 (era stato di 136 milioni). L’Italia contribuisce con il 5,2% al complessivo valore dell’M&A in Europa rispetto al 4,4% del 2014.

Da segnalare, a livello di advisory, che le classifiche 2019 di Refinitiv (ex Thomson Reuters) mostrano una forte competizione tra le banche d’affari: a livello di operazioni annunciate Goldman Sachs guida il ranking davanti a Mediobanca, Bofa Merrill Lynch, Jp Morgan, Morgan Stanley, Banca Imi. A livello di transazioni completate, invece, è la stessa Goldman Sachs a guidare la classifica italiana dell’advisory davanti a Jp Morgan, Mediobanca, Ubs, Bnp Paribas e Rothschild.

Ma nel 2020 le aspettative sono per una ripresa delle operazioni, anche a livello di volumi, grazie a una pipeline di transazioni valutabili attorno al miliardo di euro. Il private equity si dimostra il settore più attivo anche nel 2020. Tante le operazioni: si va da Golden Goose, che sta cedendo il private equity Permira, fino a Cigierre (che venderà Bc Partners) per arrivare a Lima, il gruppo attualmente in mano al fondo scandinavo Eqt che ha deciso di dismettere la partecipazione.