Borse Ue euforiche sui vaccini, Atlantia balza di oltre il 20% dopo intesa su Aspi La fiammata di Wall Street, dove il Dow Jones ha chiuso con un progresso superiore al 2%, e le speranze su nuovi vaccini anti Covid spingono i listini europei di Flavia Carletti e Cheo Condina

3' di lettura

Borse europee positive, sulla scia della fiammata di Wall Street, dove nella seduta di martedì 14 luglio il Dow Jones ha chiuso con un progresso superiore al 2%, e per le speranze su nuovi vaccini anti Covid. Proprio nella notte tra 14 e 15 luglio, la biotech Usa Moderna ha annunciato che entrerà nella fase finale del vaccino il prossimo 27 luglio dopo i risultati promettenti ottenuti fino a ora: una notizia che ha contribuito al rally di Wall Street – mentre Oltreoceano è iniziata la stagione delle trimestrali – nonostante il nuovo scontro Usa-Cina su Hong Kong e la preoccupante dinamica dei contagi. A dare una spinta alla Borsa Usa hanno contribuito anche le parole di Gael Brainard, componente del board della Federal Reserve, che ha ribadito l'impegno della Banca centrale Usa a sostegno dell'economia per un periodo "prolungato". Ciò in attesa della giornata di giovedì 16 luglio, quando sono previsti il meeting della Banca centrale europea e dati macro chiave (pil e produzione industriale della Cina).

A Piazza Affari, il Ftse Mib è in progresso di circa un punto percentuale, facendo meglio dell'Ibex35 a Madrid (+0,5%). In deciso progresso anche il Dax30 a Francoforte e il Cac40 a Parigi.

Occhi puntati su Atlantia, bene Pirelli

A Milano, ancora una volta è protagonista della seduta Atlantia. I titoli della holding, dopo non essere riusciti a fare prezzo nelle prime battute, balzano di oltre il 20%, salendo in testa al Ftse Mib. Il mercato mostra apprezzamento per l'accordo trovato tra governo e Atlantia sul dossier Autostrade per l'Italia, che dovrebbe chiudere il rischio di una revoca delle concessioni. In evidenza anche Pirelli, dopo la nuova di un direttore generale co-Ceo. In particolare, Pirelli ha comunicato l'avvio di un percorso di successione al vertice, che si concluderà nella prima parte del 2023, riorganizzando la struttura manageriale. In questo quadro verrà costituita una nuova Direzione Generale co-Ceo affidata ad Angelos Papadimitrou, che fino allo scorso dicembre ricopriva la carica di a.d. nel gruppo di macchine industriali e per imballaggio Coesia (controllato da Isabella Seragnoli). Il vicepresidente e Ceo Marco Tronchetti Provera ha deciso di proporne la costituzione nel consiglio di amministrazione previsto il prossimo 23 luglio. La nuova struttura sarà alle dipendenze dello stesso Ceo.

La stagione delle trimestrali Usa è entrata nel vivo

Gli investitori intanto si focalizzano sulla stagione delle trimestrali delle società quotate con un drastico calo degli utili messo in conto dagli analisti sia in Europa sia a Wall Street. Nella giornata di martedì, in particolare è stata la volta del colosso bancario Usa Jp Morgan (oltre che Citi e Wells Fargo) che ha comunicato al mercato svalutazioni sui crediti a rischio per oltre 10 miliardi di dollari. La banca ha riportato un dimezzamento dell’utile netto rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso ma i 4,7 miliardi scritti nell’ultima riga del conto economico sono risultati comunque migliori delle attese. Per il pomeriggio di mercoledì 15 luglio, è la volta di altri due gruppi bancari Usa: Bank od New York Mellon Corp e Goldman Sachs .

Spread apre in lieve calo a 165 punti, rendimento all'1,21%

Lo spread tra BTp e Bund apre la giornata in lieve calo sul mercato secondario dei titoli di Stato Mts. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il pari durata tedesco, a inizio seduta è infatti indicato a 165 punti base, appena sotto i 166 punti del riferimento precedente. In frazionale calo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che ha aperto all'1,21%, dall'1,22% della chiusura di ieri.