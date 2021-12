Futurismo, il Manifesto di Marinetti venduto all’asta a Parigi per 20.160 euro

I punti chiave Esemplare venduto a tre volte il prezzo di partenza

È stata venduta all’asta da Sotheby’s a Parigi per 20.160 euro una rara copia originale a stampa del «Manifesto del Futurismo» del poeta e artista Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), pubblicato sulla prima pagina del quotidiano parigino «Le Figaro» il 20 febbraio 1909, sconvolgendo tutto il mondo accademico dell’arte del tempo e presentando il movimento d’avanguardia sulla scena mondiale.

Esposta in musei di tutto il mondo, tra cui il Centre Pompidou di Parigi, il Guggenheim Museum di New York e la National Gallery of Art di Washington, quella venduta da Sotheby’s è l’unica copia esposta in pubblico e una delle pochissime sopravvissute.

L’esemplare era stimato 8mila euro ed è stato infine aggiudicato, quasi tre volte il prezzo di partenza, a un collezionista privato. Dell’asta parigina facevano parte altri cimeli del movimento del Futurismo, che all’inizio del XX secolo invitava gli artisti a rifiutare il passato e a celebrare energia e dinamismo del mondo moderno e meccanico. Tra di essi spiccava un gruppo di circa 30 tra disegni, lettere, collage e manoscritti provenienti tutti dalla stessa collezione (20 tra questi furono già nella collezione di Marinetti stesso).

Tra le opere offerte anche l’importante collage del 1915 di Filippo Tommaso Marinetti intitolato «Zang Tumb Tuuum» (venduto per 138.600 euro, partendo da una stima di 75mila), lavoro che racchiude le sue opinioni sulla glorificazione della modernità, la velocità, la violenza e la macchina.