Il futuro del Sistema Italia: politici e imprenditori a confronto con Il Sole 24 Ore

4' di lettura

La forma è contenuto: lo si è scritto a chiare lettere nel presentare la nuova veste grafica del Sole 24 Ore, che ha debuttato lo scorso 16 marzo e che si accompagna a una rinnovata scansione anche dei contenuti, dimostrando la volontà di essere un simbolo del cambiamento in un momento in cui, in tutto il mondo, la necessità di innovare e ripensarsi sta vedendo una spinta e un’accelerazione.

Il lancio del nuovo Sole 24 Ore rappresenta in questo quadro però anche un’occasione di grande innovazione di tutto il Sistema di informazione Sole che parte dal quotidiano in edicola, arricchito nella versione digitale di contenuti e funzionalità all’interno della nuova app, e che continua con il sito ilsole24ore.com e la sua sezione premium 24+, prosegue sui social e con tutti i format multimediali video e audio, e si completa con tutti gli appuntamenti in edicola e in digitale.

Loading...

Dopo l’uscita del quotidiano con il nuovo formato, la nuova grafica e la nuova scansione editoriale e dalla nuova app con funzioni innovative a partire dai comandi vocali, la spinta sull’innovazione da parte del Gruppo 24 Ore prosegue e il prossimo step sarà il rilascio della nuova home page de IlSole24Ore.com a fine aprile

Per sottolineare l’importanza giocata dal cambiamento in questo periodo storico, mercoledì 24 marzo, alle ore 16,30, si terrà l’evento digitale «Reshape the world», con cui Il Sole 24 Ore vuole porre l’accento sulla capacità delle nostre imprese e del sistema Italia di cambiare e reinventarsi costantemente, sia al proprio interno sia all’esterno. Reshape riflette inoltre l’impegno del Sole 24 Ore nel seguire e assistere questo processo di adattamento e trasformazione.

L’evento – trasmesso sul sito www.ilsole24ore.com/reshape-the-world – presenterà a stakeholder, aziende partner, lettori e utenti il grande cambiamento del quotidiano insieme a momenti di intrattenimento con ospiti speciali come l’astronauta Samantha Cristoforetti e a testimonianze delle aziende e dei rappresentanti delle istituzioni, che racconteranno come stanno affrontando le sfide del presente e del prossimo futuro.