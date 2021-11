Fvg in zona gialla da lunedì anticipa la stretta, subito i divieti per i no vax

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Friuli-Venezia Giulia passerà in zona gialla da lunedì 29 novembre. Pesano i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari ben oltre le soglie critiche del 10 e 15 per cento (siamo rispettivamente al 15 e 18 per cento). Si tratta della prima regione ad abbandonare la fascia bianca. E a quanto si apprende, il governatore Massimiliano Fedriga sta lavorando alla possibilità di anticipare di una settimana la stretta per i no vax prevista dal decreto legge approvato mercoledì in Cdm (ancora non in Gazzetta Uffuiciale), con obbligo di green pass “rafforzato” (riservato solo a vaccinati e guariti dal Covid) per accedere a cinema, teatri, discoteche (che in base alla normativa attuale chiuderebbero), stadi e impianti sportivi.

Anche l’Alto Adige verso la zona gialla

Il giallo da lunedì dovrebbe scattare anche per la provincia di Bolzano. Ma anche l’Alto Adige ha deciso di giocare d’anticipo. Il presidente della provincia autonoma di Bolzano infatti nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza che prevede non solo l’obbligo di mascherina all'aperto in ogni caso di assembramento (ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze,nei mercati, nelle file), ma anche l’obbligo di mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici. Mentre nei Comuni “rossi” (con un tasso di incidenza settimanale superiore agli 800 casi ogni 100.000 abitanti e con la copertura vaccinale inferiore al 70%) bar e ristoranti chiudono alle 18 e scatta il coprifuoco dalle 20 alle 5. Chiusi teatri e cinema.

I comuni interessati dalla zona rossa sono 20: Rodengo, San Pancrazio, Caines,Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus,Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal,Ortisei, Moso in Passiria, Funes, SantaCristina Valgardena, Rasun Anterselva,Rio di Pusteria.

Cosa succede in zona gialla

In base alle nuove norme in zona gialla (così come accade in zona bianca), è necessario il green pass “rafforzato” per accedere a cinema, teatri, concerti, impianti sportivi, ristoranti al chiuso, feste e discoteche. Anche in zona gialla per accedere al posto di lavoro, utilizzare i mezzi di trasporto a lunga percorrenza (treni ad alta velocità, intercity, aerei eccetera), sciare, andare in palestra e in piscina ed effettuare attività sportiva al chiuso basta il green pass “modello base”, ovvero quello che si ottiene anche con tampone antigenico o molecolare negativo. Il green pass “base” (sempre come in zona bianca) è esteso ad alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, mezzi del trasporto ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale ossia metropolitane, autobus e tram.

Le differenze con la zona bianca

Anche in questo caso non serve il green pass, né nella versione base né in quella rafforzata, per effettuare una consumazione al bar, ristoranti all’aperto, per praticare sport all’aperto, andare a fare compere o al supermercato per fare la spesa. Unica differenza con la zona bianca è l'obbligo di mascherina anche all'aperto.