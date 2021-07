Fisco e multinazionali, dal G20 accordo sull’aliquota minima al 15%

3' di lettura

L’obiettivo è avere le nuove regole di contrasto del dumping fiscale entro il 2023. Due anni per dare attuazione a un’intesa storica, come ha ribadito il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz a Venezia, poche ore prima del comunicato finale del G20 dei ministri dell’Economia e dei banchieri centrali. Una «rivoluzione», secondo il francese Bruno Le Maire, con la quale i Venti Grandi recepiscono l’intesa raggiunta il 1° luglio in sede Ocse sulla tassa minima globale del 15% sui redditi delle multinazionali e sulla ridistribuzione della competenza a tassare i gruppi più grandi, a partire dai colossi del web come Google o Facebook.

Stop al dumping fiscale

Una stretta forse decisiva alla corsa al ribasso nella concorrenza fiscale e alla ricerca del Paese dove si pagano meno tasse. Una corsa, ha sottolineato la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, che «ha sottratto a tutti noi le risorse che ci servono per investire nelle nostre popolazioni, nella nostra forza lavoro e nelle nostre infrastrutture».

Dopo l’ok dato dal G20 a presidenza italiana, restano da definire i dettagli tecnici entro ottobre. Soprattutto resta da persuadere il piccolo gruppo di Paesi coinvolti nel negoziato Ocse che ancora puntano i piedi (7 su 139). Tra loro ci sono Irlanda, Estonia e Ungheria. Una grana per Bruxelles, ma Le Maire si mostra convinto: a questo punto «non si torna più indietro». «Spero che i Paesi che fino a ora hanno deciso di non unirsi all’intesa cambino parere», ha detto il ministro dell’Economia, Daniele Franco.



Anche gli Stati Uniti avranno i loro compiti a casa da fare. La Casa Bianca, impegnata in una difficile partita sul fronte interno per riformare il proprio Fisco, deve ottenere il sostegno del Congresso. Washington vede l’aliquota del 15% come una base di partenza. Anche Parigi e Berlino continuano a spingere per una soglia più elevata.

La global minimum tax, che secondo l’Ocse potrebbe generare 150 miliardi di euro l’anno di gettito, è solo uno dei due pilastri dell’intesa. L’altro prevede la ridistribuzione della competenza a tassare i profitti di circa 100 multinazionali con fatturato oltre i 20 miliardi di dollari, in modo da spostare il prelievo nei Paesi dove i grandi gruppi fanno incassi. L’accordo Ocse parla di una quota pari al 20-30% della redditività che eccede una soglia del 10%. Attualmente, i Venti sono attestati sul valore più basso della forchetta (20%). Ancora una volta è Parigi a spingere per alzare l’asticella: «Penso che la soluzione migliore sia il 25%», ha detto Le Maire. Nel mirino ci sono soprattutto i giganti del web. L’Ocse stima che questo meccanismo potrebbe ridistribuire prelievo fiscale su circa 100 miliardi di euro l’anno.