G20 di Bali al via martedì, Putin non ci sarà. Guerra e recessione i temi caldi

L’Asia è, in queste ore, terreno di confronto sulla stabilizzazione dell’economia mondiale, l’alleggerimento del debito, gli equilibri tra superpotenze e la reazione al fattore imprevisto che ha sparigliato le carte globali: l’attacco russo all’Ucraina, nove mesi fa, con le sue pesanti ricadute sulla scarsità di energia e di cibo.

Bilaterale tra Biden e Xi alla vigilia del G20

Tra i grandi, al vertice Asean di domenica 13 novembre in Cambogia a Phnom Penh a discutere di crisi in Myanmar, tensioni nel Mare Cinese Meridionale, ripresa dalla pandemìa, commercio regionale e lotta al cambio climatico, c’è solo Joe Biden il quale lunedì 14 incontrerà, per la prima volta nella veste di presidente degli Stati Uniti, l’omologo cinese Xi Jinping.

Il summit di Bali

Una bilaterale storica alla vigilia del G20 che si apre il 15 novembre a Bali, in Indonesia. Un’overture degna di un Summit che si profila particolarmente caldo visto l’elenco dei problemi: instabilità finanziaria globale e un’incombente recessione, la fame nel mondo esacerbata dal conflitto alle porte dell’Europa, le crescenti tensioni in Asia, la lotta al cambiamento climatico, le turbolenze sociali innescate dalla pandemìa. Un G20 tra i più complessi nei 14 anni di vita di un’istituzione multilaterale che in Indonesia dovrà cercare una conferma alle ragioni della propria esistenza e trovare l’antidoto a nuovi rischi, il drammatico default dello Sri Lanka è una ferita ancora aperta.

Putin convitato di pietra

Il convitato di pietra è il belligerante presidente russo Vladimir Putin, che si è chiamato fuori «per altri impegni», ma a chi parteciperà non basterà far ponti d’oro al nemico che fugge. Sarà necessario, invece, con un’agenda scompaginata, raggiungere un coordinamento sulle politiche anche se, questa volta, secondo gli addetti ai lavori, è da escludere che ci sia un comunicato finale.

Il nodo delle tensioni con la Cina

Ridurre le tensioni con la Cina è uno dei punti più importanti del G20. Se dal luglio scorso i vertici militari non si parlano per decisione unilaterale di Pechino, indispettita dalla visita a Taiwan - considerata territorio cinese - della speaker del Congresso Nancy Pelosi, si parleranno i due leader, Biden e Xi, giunti entrambi alla vigilia del G20 rafforzati in Patria. Xi Jinping rieletto per la terza volta segretario del Partito comunista dal XX° Congresso, Joe Biden con una performance migliore del previsto dalle elezioni di Midterm. Però entrambi oberati dagli effetti di un’economia che stenta a ripartire, la Cina insidiata dai focolai del Covid-19, gli Usa in lotta contro l’inflazione galoppante. Se per Xi Jinping sarà importante ribadire la sua posizione su Taiwan, per Biden sarà cruciale riuscire a mantenere il punto dell’intera agenda dei lavori.