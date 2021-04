G20 Culture, quali contromisure al traffico illecito di antichità

Flessibilità

In un mondo che cambia rapidamente, il contrasto al traffico illecito deve tenere conto delle sfide del presente. «Negli ultimi venti anni c'è stata un'escalation di attacchi contro la cultura» sostiene Lazare Eloundou Assomo dell'Unesco World Heritage Center. Il procuratore Gilles Dutertre presso l 'International Criminal Court (ICC), descrivendo i capi di accusa al tempo formulati contro Ahmad Al-Fadi Al-Mahdi per la distruzione dei templi di Timbuktu in Mali, parla di come all'esigenza la distruzione di opere dell'ingegno umano sia stato interpretata come un crimine di guerra. Il capo di imputazione contro Al-Mahdi era “crimine di guerra per avere intenzionalmente diretto attacchi contro monumenti storici e edifici adibiti al culto”. L'apertura dell'ICC verso questa nuova tipologia di reati contro simboli identitari per popoli e nazioni, recentemente (22 marzo 2021), ha preso la forma di un «Draft Policy on Cultural Heritage», oggi in fase di approvazione, che conferma la tendenza di includere questi reati all'interno delle maggiori offese perpetrate contro il genere umano e la vita.

Specializzazione

Il mondo ha sempre più bisogno di avvocati, procuratori e giudici informati sul diritto internazionale dei beni culturali. Nel 2018, l'Unesco aveva lanciato il toolkit «Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property: A toolkit for European Judiciary and Law Enforcement», per giudici e forze di polizia, dove si spiegava la cornice giuridica entro cui si muove la circolazione internazionale delle opere d'arte. A redigerlo era stata Zeynep Boz, capo del dipartimento contro il traffico illecito delle opere d'arte presso il Ministero della Cultura turco. «Anche a Eurojust – ha raccontato Filippo Spiezia, procuratore e rappresentante italiano presso (appunto) Eurojust – si stanno organizzando training per pm e per giudici sulla circolazione internazionale delle opere d'arte e la tutela penale». Secondo Spiezia, sono tanti gli ostacoli giuridici, dalle indagini alla confisca, che si frappongono alla restituzione delle opere d'arte al paese di origine su cui si potrebbe ancora lavorare. Tra i traguardi da raggiungere in futuro, per Catesi di INTERPOL, c'è la creazione di più unità di polizia specializzate. «I gruppi organizzati non possono essere individuati senza dei poliziotti formati e neppure senza database nazionali» da cui la banca dati Interpol possa attingere per essere più efficace. Sempre secondi Catesi mancherebbero anche delle leggi (le cosiddette patrimony law) a protezione del patrimonio artistico di alcune nazioni.

La pagella

È stato un webinar interessante per i neofiti, mentre per gli esperti del settore è risultato un po' moscio e poco originale. Gli ingredienti c'erano tutti: hype pazzesco, speaker di valore connessi da tutte le parti del globo e gli occhi del mondo puntati, ma nei «meno di dieci minuti» concessi a ciascun relatore è stato difficile formulare discorsi che potessero portare qualcosa di nuovo al dibattito. Avendo più minuti a disposizione, si sarebbe potuto chiedere a Burcu Özdemir e Zeynep Boz di parlarci del traffico clandestino delle antichità turche e di come questi oggetti vengano (raramente e difficilmente) recuperati in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, poiché tutti i casi non hanno un lieto fine come quello del sarcofago di Sidamara. La stessa domanda si sarebbe potuta porre al siriano, Anas Al Khabour, rappresentante di ICOMOS. Si sarebbe potuto dialogare con l'Advisor presso il World Heritage Unit - Heritage Commission del Ministero della Cultura Saudita, Bandar Al-Malaq sulle importazioni delle antichità yemenite, i controlli alle frontiere e le leggi applicate. Se l'intento (riuscito) era quello di mettere in mostra l'eccellente operato dei C arabinieri TPC italiani, definiti la Tesla delle art squad mondiali, si è però dato per scontato il ruolo che gli archeologi e tutta l'archeologia ha nella ricerca, nella tutela e anche nelle aule dei tribunali: nei processi per illecita esportazione, ricettazione e associazione a delinquere per trafficare opere d'arte italiane. L'Italia è un paese fondato sull'archeologia e sugli archeologi. Sono gli archeologi che determinano l'origine peninsulare di un'opera d'arte in una polaroid rinvenuta a casa di noti trafficanti; che stabiliscono l'autenticità di un vaso attico venduto in asta prima di una confisca e che firmano affidavit che attestino di fronte ad una procura straniera che il pezzo in oggetto è italiano e può darsi esecuzione alle richieste di sequestro in rogatoria. Oltre agli archeologi mancava il mercato dell'arte, un'assenza che ha reso la riunione ‘un webinar-processo inaudita altera parte' senza diritto al contraddittorio.