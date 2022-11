Il G20 condanna l’invasione della Russia in Ucraina. Meloni: devastante impatto su ordine e economia mondiali

Meloni: impatto guerra devastante

Il G20 di Bali è anche l’esordio della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, al summit dei principali Paesi. A Bali Meloni incontrerà il presidente Usa Joe Biden – il faccia a faccia dovrebbe avvenire alle 10 ora italiana –, quello cinese Xi e il leader indiano Modi.

Nel suo discorso al vertice Giorgia Meloni ha ricordato che «quando l’Indonesia ha assunto la Presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull’ordine mondiale e sulle nostre economie».

«Per riuscire nella sua missione, il G20 deve avere il coraggio di confrontarsi con le sfide più difficili in agenda, a partire dalle conseguenze del conflitto ucraino in ambito economico, energetico e alimentare che stanno investendo tutti e stanno senza dubbio colpendo in maniera preponderante i Paesi in via di sviluppo».

«E L’Italia, insieme all’Ue - ha concluso Giorgia Meloni - sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell’energia, per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento».

Meloni: grazie a vaccini vita tornata verso normalità



«Il Covid-19 è in calo in molti paesi, tra questi l’Italia. Grazie al lavoro straordinario del personale sanitario, ai vaccini, alla prevenzione, alla responsabilizzazione dei cittadini, la vita è tornata progressivamente alla normalità» ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nella seconda sessione plenaria del G20 incentrata sul tema della salute globale. La premier italiana ha però anche aggiunto che «la pandemia ha mostrato la grande fragilità delle nostre società dinnanzi a crisi sanitarie inaspettate. Una situazione di pericolo che abbiamo il dovere di affrontare in modo strutturale, senza mai cedere alla facile tentazione di sacrificare la libertà dei nostri cittadini in nome della tutela della loro salute. Libertà e salute si tengono insieme. Perché certamente, se non si ha la salute a nulla serve la libertà. Ma di contro, cos’è la salute senza libertà?».