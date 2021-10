G20, Biden a colloquio un’ora e un quarto con il Papa. Von der Leyen vede Modi, «più cooperazione sul clima»

12:15 Fridays for future in corteo sabato e assemblea il 31

I giovani attivisti per il clima di Fridays For Future (Fff) Italia scenderanno in piazza a Roma «in corrispondenza del G20 per arricchire il corteo di sabato 30 ottobre di vertenze ecologiste» e per l’indomani, domenica 31, hanno annunciato un’assemblea «dei movimenti» (dalle 10 alle 17 presso il Teatro Garbatella a Roma), che punterà al confronto «tra tutte le vertenze in campo sia per rafforzare ogni singola lotta, sia per costruire una strategia comune di confronto e mobilitazione per il prossimo autunno-inverno, durante il quale molti nodi verranno al pettine e servirà la costruzione di una massa critica adeguata». Lo rende noto Fff Italia spiegando che «il G20 legittimerà nuove scappatoie per le grandi aziende inquinanti, attraverso cui potersi certificare green senza realmente limitare le proprie emissioni climalteranti. Abbiamo bisogno di soluzioni climatiche reali, decoloniali e socialmente giuste».