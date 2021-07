G20, l’accordo sull’ambiente. Ma oggi sarà scontro su clima ed emissioni

4' di lettura

L'obiettivo numero uno è stato centrato. Ora si tratta di lavorare sul secondo, quello che si annuncia ancora più ostico. I ministri riuniti a Napoli per il G20 hanno approvato ieri il Comunicato sull'Ambiente, l'argomento clou della prima giornata del vertice che riunisce le 20 economie più ricche del pianeta. Oggi sarà la volta di cercare una sintesi sul tema in agenda per la giornata numero due del summit: il clima e le misure di contrasto al riscaldamento globale. Una questione che ha già fatto emergere più di una spaccatura nelle trattative culminate nelle 48 ore di Palazzo Reale, sede dell'incontro in una piazza Plebiscito blindata da giorni.



Le 10 linee guida del Comunicato Ambiente

In realtà non era scontata neppure l'intesa sul communiqué sdoganato nel pomeriggio di giovedì dai ministri, con tanto di applauso liberatorio all'annuncio del ministro italiano della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Il documento «è particolarmente ambizioso, riflette il taglio che ha voluto dare la presidenza italiana», ha detto in conferenza stampa lo stesso Cingolani rivendicandone le similitudini con il Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo italiano.

Loading...

Il pacchetto uscito dai negoziati si snoda in 7 pagine, 25 articoli e 10 «linee di intervento» diverse: soluzioni naturali per il clima, contrasto al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso sostenibile delle risorse idriche, tutela degli oceani, contrasto alla plastica in mare, economia circolare, città sostenibili, educazione e «finanza verde», focus anticipato alla prima giornata di summit.Tradotte nelle pratica, le linee tracciate dal Comunicato si dovrebbero materializzare in obiettivi che vanno da progetti integrati di gestione delle risorse idriche al raddoppio della circolarità dei materiali con obiettivo «volontario» entro il 2030, dai tentativi di recupero di «almeno il 50%» dei territori degradati a programmi di formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla questione ambientale.

Quanto alla finanza verde, uno dei capitoli centrali dell'intera riunione del G20, si parla di creare sinergie tra i flussi finanziari destinati al clima, alla biodiversità e agli ecosistemi e allineare gli investimenti verso lo sviluppo e la crescita sostenibili. «È la prima volta che queste categorie vengono riconosciute dal G20 e diventano vincolanti», ha detto Cingolani, sottolineando che i contenuti scanditi dalla ministeriale in chiusura oggi tracceranno la via della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26) in calendario per l'autunno a Glasgow.

Il testo, strappato dopo un negoziato che si è trascinato nei mesi prima del G20 di Napoli, arriva al termine di una giornata che non aveva fatto trasparire troppi elementi di ottimismo. Le prime bozze del testo sull'Ambiente, a quanto ha evidenziato l'agenzia Reuters, avevano incassato più di una critica con l'accusa di essere generiche e sprovviste di impegni finanziari vincolanti (che in effetti non sembrano comparire neppure nella versione finale del testo).