G20, l’Italia sostiene l’ingresso dell’Unione africana. Cosa significa (e perché è importante)

L’Italia sostiene «convintamente» la candidatura dell’Unione africana come membro permanente del G20, con l’obiettivo di «riaffermare la centralità dell’Africa nella politica mondiale». L’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un tweet pubblicato nella mattina del 3 marzo: quasi un trimestre dopo lo stesso appello del presidente Usa Joe Biden, finora l’endorsement più incisivo a una presenza costante della Ua nel gruppo dei paesi industrializzati.

La partita dell’Africa nel G20 e la spinta di Biden

La presa di posizione di Tajani rientra in un dossier aperto per il club delle economie ricche, il riconoscimento dell’Unione africana come blocco di rappresentanza unitario degli interessi ed esigenze dei paesi sotto il suo cappello. Fondata nel 2002 ed erede della vecchia Organisation of African Unity, l’Ua ha sede ad Addis Abeba e riunisce i 55 paesi africani in un’organizzazione che spinge sull’integrazione economica e politica dei paesi del Continente.

Finora l’Ua ha partecipato su invito a diverse riunioni del G20, una prassi che ha formalizzato il suo ruolo diplomatico e politico nello scenario internazionale. Il suo ingresso come membro permanente accrescerebbe il peso specifico dell’Africa negli equilibri del Gruppo, che ospita oggi un unico membro dalla regione: il Sudafrica, l’economia più industrializzata del Continente e un pilastro della coalizione dei Brics formata insieme a Brasile, India, Cina e Russia. Il suo presidente, Cyril Ramaphosa, ha invitato a più riprese ad accelerare la procedura per l’ammissione dei partner africani nel G20. Il pressing inizia a dare i suoi frutti, almeno nelle intenzioni.

Il sostegno più pesante resta quello espresso dal presidente Usa Joe Biden, con un appello lanciato nel dicembre 2022. Né i tempi né la sede dell’annuncio sono stati casuali: il vertice Usa-Unione africana di Washington, un’iniziativa voluta dall’amministrazione statunitense per ristabilire legami picconati dall’era di Donald Trump e indeboliti anche nei due mandati di quella di Obama. L’Africa sta giocando un ruolo crescente negli equilibri internazionali, a maggior ragione dopo la guerra in Ucraina e la rottura dei rapporti fra Mosca e i paesi occidentali. Diversi governi del G20, inclusa l’Italia (vedi sotto), si sono imbarcati in tour a sud e nord del Sahara per assicurarsi forniture energetiche che compensino il taglio di quelle russe. Un’offensiva parallela, od opposta, a quella intentata dal ministro degli Esteri russo Lavrov con tre trasferte nell’arco di poco più di un semestre.

Il peso economico del blocco può crescere ancora con il debutto dell’African continental free trade area, l’area di libero scambio fra 54 paesi che dovrebbe sprigionare un potenziale di 2.500 miliardi di dollari e “servire” un bacino di 1,3 miliardi di persone, con prospettive di raddoppio demografico entro il 2050.