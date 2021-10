G20, Marcegaglia: «Italia indietro, impegno degli imprenditori per rimuovere il gender gap»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trenta amministratori delegati, presidente e esponenti di punta aziende italiane e internazionali hanno firmato il patto per lo “Zero gender gap”. Si è aperto così il “Women’s Forum G20 Italy”, nel corso di un evento presso la sede milanese della Banca d’Italia. Tra i firmatari il presidente dell’Enel, Michele Crisostomo, Marco Alverà di Snam, la presidente del B20 Emma Marcegaglia, l’ad di UniCredit Andrea Orcel, l’ad di Bnl Bnp Paribas Elena Goitini e la chief operating officer di Intesa Sanpaolo Paola Angeletti, l’ad di Cdp Dario Scannapieco. Colmare il gender pay gap fra donne e uomini è l'obiettivo del disegno di legge sulla parità retributiva uomo-donna, approvato all'unanimità il 23 giugno dalla commissione Lavoro della Camera e ora all’esame del Senato.



Marcegaglia: «Italia indietro, impegno per garantire un ruolo maggiore delle donne

Emma Marcegaglia è tra le firmatarie del ’patto dei ceo’ per rimuovere il gender gap dalle aziende. «L’Italia è indietro su questo fronte. Qui c’è la volontà degli imprenditori di mettersi in gioco e prendersi degli impegni per garantire un ruolo maggiore delle donne, sia al momento dell’assunzione che a livello manageriale», ha detto la presidente del B20 a margine del Women’s Forum G20 Italy. «Chiediamo al Governo di aiutare le donne a tornare al lavoro dopo la maternità, investire in asili nido», ha spiegato, ricordando alcuni punti del patto, tra cui l’impegno ad assumere un numero equivalente di uomini e donne. «Le donne sono state penalizzate dalla pandemia, sono risultate più deboli. Già partivano da una situazione non buona, e ora è ancora più importante agire».

Corazza: «Le donne siano al centro dell’agenda del G20»

«Il nostro obiettivo è di realizzare una ‘She-Covery for all', una ripresa inclusiva e sostenibile che metta il ruolo delle donne al centro dell'agenda del G20 - ha spiegato Chiara Corazza, rappresentante speciale per il G7 e G20 del Women's Forum for the Economy & Society -. Per questo presentiamo 10 proposte operative ai grandi del pianeta riuniti ad ottobre a Roma. E per questo stiamo coinvolgendo i vertici delle maggiori imprese nazionali e internazionali, affinché diventino i nostri ‘ceo champions'».

Tra gli impegni l’eliminazione delle disuguaglianze per assunzioni e promozioni

Tra gli impegni presi ci sono l’eliminazione di ogni disuguaglianza nelle assunzioni e nelle promozioni, il raggiungimento del 50% di assunzioni femminili in base al merito e la pari retribuzione. Il progresso verso questi obiettivi sarà misurato da specifici indicatori nell’ambito della valutazione del management. Tra i firmatari si segnalano il presidente dell’Enel, Michele Crisostomo, Marco Alverà di Snam, la presidente del B20 Emma Marcegaglia, l’a.d. di UniCredit Andrea Orcel, l’a.d. di Bnl Bnp Paribas Elena Goitini, e la chief operating officer di Intesa Sanpaolo Paola Angeletti.

Alverà: «In Snam +23% popolazione femminile in un anno»

In Snam le dipendenti donne sono in crescita. «Snam sostiene con convinzione e con azioni concrete gli obiettivi di parità di genere portati avanti dal Women's Forum nell'ambito del G20. Nell'ultimo anno la popolazione femminile in Snam è aumentata del 23%, circa la metà dei nostri top executive è donna ed entro il 2023 avremo quasi il 30% di donne in posizioni dirigenziali», ha detto Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, a margine del Forum del G20 dedicato alla parità di genere. Oltre a questo, dice, «abbiamo inserito permanentemente nel nostro statuto il tema dell'equilibrio di genere negli organi sociali».