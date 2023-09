G20, Meloni a Nuova Delhi. Tra i dossier il rapporto con l’Unione africana

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

DAL NOSTRO INVIATO, DELHI – Giorgia Meloni è arrivata questa mattina in India, in una Delhi blindata (e apparentemente rimessa a nuovo) per partecipare al G20 che avrà al centro sviluppo, energia, sicurezza alimentare e intelligenza artificiale. A riceverla la ministra dell’Agricoltura indiana, Shobha Karandlaje. La premier è stata accolta da un breve spettacolo di danza. All’aeroporto anche l'ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo De Luca.

Nell’ordine del giorno, redatto dalla presidenza indiana di Narendra Modi, non figura la guerra in Ucraina ed è questa la ragione ufficiale che ha consentito a modi di giustificare il mancato invito a Volodomyr Zelensky.

Loading...

L’assenza di Putin

Del resto che la guerra provocata da Mosca contro Kiev resti centrale lo conferma anche la mancata partecipazione al summit di Vladimir Putin, inseguito da un mandato di cattura internazionale proprio per quanto è accaduto in Ucraina. Senza contare che quando si parla di sicurezza alimentare il primo pensiero va inevitabilmente alla guerra, visto il blocco imposto dalla Russia alle esportazioni di grano ucraino attraverso il Mar Nero.

... e di Xi Jinping

L’altro grande assente è Xi Jinping. Probabile che in questo caso il forfait sia dovuto ai rapporti tesi proprio con l’India di Modi che vuole ormai chiaramente contendere alla Cina la leadership dei paesi emergenti.

G20, perché è importante l’ingresso dell’Unione africana

Il rapporto con l’Africa e la posizione di Meloni

Non a caso tra gli obiettivi della presidenza indiana c’è l’istituzionalizzazione tra i grandi dell’Unione africana così come è stato fatto con quella europea. Un traguardo che vede l’Italia di Meloni tra i paesi più favorevoli. Fin dal suo arrivo a Palazzo Chigi la presidente del consiglio ha intensificato e rafforzato i rapporti con il continente africano sia per la gestione del fenomeno migratorio sia per l’approvvigionamento di energia elettrica.