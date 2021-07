G20, accordo su clima ed energia. Ma salta l’intesa su due punti chiave

Ieri i ministri avevano strappato all’ultimo un’intesa sul tema dell’Ambiente, con un communiqué finale che fissa 10 «linee guida» in vista della COP26 di Glasgow. Oggi sembra più complicato arrivare a una sintesi, viste le divergenze che separano i paesi dal G7 da colossi come India e Cina.

Cingolani incontra personalmente le delegazioni

I negoziati erano arrivati a un punto morto in tarda mattinata,con trattative in stallo su uno dei target più ambiziosi della due giorni: la formalizzazione di un obiettivo di neutralità carbonica entro il 2050. Il G20, come era emerso già alla vigilia, sconta una frattura fra paesi più o meno «ambiziosi» sulle proprie politiche climatiche, con la spinta del G7 per un’accelerazione delle misure, e il freno opposto da economia come Cina, India, Arabia Saudita, Brasile, Russia. È stata soprattutto l’India a tenere il punto fino al termine dei negoziati, rivelandosi un interlocutore anche più ostico rispetto a Pechino.