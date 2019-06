G20 a Osaka, tutti i dossier sul tavolo (e l’incontro Trump-Xi) di Stefano Carrer

Riusciranno i presidenti Donald Trump e Xi Jinping a sancire, se non una pace, almeno una tregua nella guerra commerciale Usa-Cina, tra le sollecitazioni dei rappresentanti delle altre principali economie mondiali? Potrà la sospirata riforma del Wto fare passi avanti, almeno sul fronte degli organismi ormai in stallo preposti alla decisione sulle controversie? Sarà in grado il premier giapponese Shinzo Abe di promuovere progressi sul fronte a lui particolarmente caro della governance internazionale dei flussi di dati e dell'e-commerce? Sono solo alcuni dei punti di domanda che costellano il primo vertice G20 ospitato in Giappone, che si svolgerà a Osaka il 28 e 29 giugno. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul consesso dei leader delle principali economie, sia avanzate sia emergenti, che rappresentano l'80% del Pil mondiale.