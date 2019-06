G20: i partecipanti e i temi

In realtà i membri sono 19, più l’Unione europea (rappresentata dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della Commissione). Oltre ai membri del G7 (Usa, Canada, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Italia) c'è un blocco di nazioni asiatiche (Cina, India, Indonesia, Corea del Sud) e latino-americane (Messico, Argentina, Brasile) , più Turchia, Sud Africa , Australia, Arabia Saudita e Russia (quest'ultima allontanata dal “G8” nel 2014 in seguito all’invasione della Crimea).Al G20 di Osaka saranno presenti anche i leader di nazioni invitate: Olanda, Singapore, Vietnam, Thailandia (in quanto attuale presidente dell'Asean), Egitto (in quanto presidente dell'Unione Africana), Cile (in quanto presidente Apec), Senegal (presidente Nepad- New Partnership for Africa's Development) .