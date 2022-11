G20, via a vertice Biden-Xi. Von der Leyen: Ue pronta a sfida

D'altra parte è previsto pure l'intervento di Zelensky per videoconferenza. Impossibile separare gli ambiti geopolitici e le prospettive della sicurezza internazionale da quelli dell'economia e della stabilità finanziaria per la semplice ragione che mai come in questo periodo sono strettamente legati. Come è evidente in Europa, non può esservi sicurezza energetica – e quindi la condizione per una crescita economica stabile – se un paese produttore di petrolio e gas come la Russia usa queste materie prime come arma di ricatto.

L’intreccio di economia e geopolitica sui rapporti Usa-Cina

L’impossibilità di mantenere separati economia e contesto geopolitico è altrettanto evidente nel caso delle relazioni Usa-Cina, così come le buone relazioni economiche non sono condizione sufficiente per migliorare anche quelle strategiche. D'altra parte è accaduto così anche nelle relazioni Ue-Russia, in particolare fra Germania e Russia: si tratta del cosiddetto «cambiamento attraverso il commercio» o l'«avvicinamento», che è stato il pilastro della politica estera tedesca verso Mosca. Il principio cui Biden ha indicato si atterrà lo ha indicato lui stesso prima di partire da Washington.

«L'ho detto al presidente cinese: cerco competizione non conflitto» con la Cina. Nel recente documento strategico sulla sicurezza nazionale Usa, Biden indicava che la Cina «è il solo paese con l’intento di rimodellare l’ordine internazionale e, sempre più, il potere economico, diplomatico, militare e tecnologico per portare avanti tale obiettivo». Per gli Usa, indicava il documento, “resta il nostro concorrente strategico più importante per i prossimi decenni”. Il Fondo monetario internazionale ha appena pubblicato un «focus» sulla situazione dei paesi del G20 mostrando che sono passati da una fase espansiva all'inizio dell'anno alla contrazione dell'attività “ciò vale sia per le economie avanzate che per quelle emergenti” sottolineando «la natura globale del rallentamento».