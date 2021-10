G20, von der Leyen: «Un miliardo di aiuti ad Afghanistan e Paesi vicini». Draghi: «Mandato all’Onu per agire»

3' di lettura

«C’è la consapevolezza che l’emergenza umanitaria è gravissima», ha detto il premier Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine del G20 dedicato all’Afghanistan. Un vertice che il premier ha definito un successo «perché è la prima risposta multilaterale alla crisi in Afghanistan. Si è avuta più di una conferma che le Nazioni Unite saranno protagoniste di questa risposta», ha detto il premier Mario Draghi nella conferenza stampa subito dopo il G20 straordinario sull’Afghanistan.Dal G20 è arrivato «l’impegno a non far tornare paese rifugio terrorismo», ha detto Draghi. «C’è gran disponibilità ad agire, c’è stata sostanzialmente una convergenza di vedute - ha precisato - sulla necessità di affrontare l’emergenza unitaria».

Impedire il collasso economico del Paese

É stato valutato, ha detto il premier, «come impedire il collasso economico del Paese», il che significa immediatamente «impedire che il sistema dei pagamenti del paese crolli, per cui poi non sarebbero più possibili e sarebbe difficile provvedere all’assistenza sanitaria» o anche «salvate quel poco del sistema bancario che è rimasto». Affrontare la crisi umanitaria, ha precisato Draghi, «richiederà contatti con i talebani, ma questo non significa un loro riconoscimento. I contatti con talebani sono indispensabili per una risposta efficace. Bisogna prendere atto che verranno giudicati per ciò che hanno fatto, non per ciò che hanno detto».

Dal G20 mandato all’Onu per agire

«C’è stato un accordo, una grande disponibilità ad agire e una convergenza di vedute» sulla necessità di «affrontare l’emergenza umanitaria» in modo unificato attraverso «un mandato alle Nazioni Unite, di tipo generale, per il coordinamento della risposta e per agire anche direttamente», ha detto il premier Draghi al termine del G20 straordinario sull’Afghanistan. Il premier sul fronte delle vicende nazionali ha anche firmato un dpcm le linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

Importante che l’aeroporto di Kabul rimanga aperto

Tra gli aspetti che sono stati affrontati durante il G20 straordinario sull’Afghanistan c’è stato anche l’aeroporto di Kabul: «Se non rimane aperto è difficile coordinare e organizzare l’assistenza», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa sottolineando che si è parlato anche del «coinvolgimento dei Paesi limitrofi, per dare ordine ai movimenti migratori».

Von der Leyen ha annunciato 1 miliardo di dollari di aiuti

«Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare un grave collasso umanitario e socioeconomico in Afghanistan. Dobbiamo farlo in fretta. Oggi al G20 presenterò un pacchetto di sostegno all’Afghanistan del valore di circa 1 miliardo di euro», ha annunciato via Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Il pacchetto, ha spiegato von der Leyen, si compone di «300 milioni di euro in aiuti umanitari già concordati, con supporto extra per vaccinazioni, alloggi, protezione dei diritti umani; almeno 250 milioni per sostegno ’humanitarian plus’, per bisogni urgenti come la salute; fondi per sostenere i vicini dell’Afghanistan e migliorare la sicurezza». La riunione del G20 straordinario voluto dal premier Mario Draghi è durata tre ore.