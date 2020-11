G311-Green living punta a riqualificare via Gallaratese Finanziato con il crowdfunding, realizza abitazioni sostenibili con ampi spazi verdi di Paola Dezza

Finanziato con il crowdfunding, realizza abitazioni sostenibili con ampi spazi verdi

1' di lettura

In via Gallarate 311 si punta a creare un piccolo quartiere urbano altamente sostenibile in un contesto riqualificato e in forte crescita. Il progetto G311-Green Living punta a realizzare una serie di abitazioni finanziate con il crowdfunding. Mamacrowd ha lanciato, infatti, la sua prima campagna nel segmento immobiliare proprio con il progetto G311-Key.

Si tratta di Green Living, promosso da una seria compagine azionaria che vede come promotori principali Vitofin (holding immobiliare) e HB4 Holding (holding industriale).

Da quando è terminata la raccolta, per la quale l’investimento medio è stato di 13.743 euro, sono stati venduti diversi appartamenti, tra cui il più grande del valore di 750.000 euro.

Loading...

Secondo il rapporto sul CrowdInvesting della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2019 Mamacrowd è stata la piattaforma equity crowdfunding leader per capitale raccolto (quasi 37 milioni) e numero di investitori (11.509).



Alberto Villa, ad di Vitofin srl (in precedenza amministratore di Archimede Energia srl, di Bilogica Spa, di Cielo e Campo Spa), punta allo sviluppo, valorizzazione e gestione a reddito di immobili di qualità in Milano per uso residenziale, commerciale e terziario.

Tutti gli immobili gestiti da Vitofin sono inseriti in specifici programmi di manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria, che consentono significative efficienze.