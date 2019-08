G7 Biarritz: dal clima al commercio, tutte le questioni irrisolte nel vertice dei Grandi di Gerardo Pelosi

G7, a Biarritz i leader parlano di economia e sicurezza

3' di lettura

BIARRITZ DAL NOSTRO INVIATO Nessuno si attendeva che il vertice G7 di Biarritz in due giorni e mezzo di lavoro risolvesse problemi che si trascinano da mesi se non da anni a cominciare dalle guerre commerciali al clima, dal nucleare iraniano alla Russia.

Il lavoro dell’ambasciatore Philippe Etienne, consigliere diplomatico di Emmanuel Macron si è dispiegato nel corso di tutto l’anno con periodiche riunioni di coordinamento con i suoi sei colleghi (per l’Italia l’ambasciatore Piero Benassi) per preparare i dossier da sottoporre poi all’esame dei capi di Stato e di Governo a Biarritz. Questo G7, peraltro, si poneva l’ambizione di far dire l’ultima parola, quest’anno, sullo stato dell’economia globale a rischio recessione e sulle grandi sfide della sostenibilità e dello sviluppo ai grandi attori del mondo industrializzato e delle “goodwilling democracies” come India, Australia e Cile e ai Paesi africani che hanno o avranno la presidenza dell’Unione africana (Egitto, Senegal, Rwanda, Sud Africa e Burkina Faso).

Per la prima volta infatti il G7 francese, per una serie di circostanze, è stato fissato dopo il G20 giapponese di Osaka quando normalmente è proprio il G20 a fare il bilancio di fine anno sulla situazione economica mondiale in autunno. I temi sviscerati per mesi dagli sherpa sono rimasti spesso in ombra rispetto alle foto photo opportunity, agli abbracci tra Macron e Trump, al gioco di sguardi tra la first lady francese Brigitte e quella americana Melania. Nessun comunicato finale per la prima volta dal ’75 ma solo una dichiarazione dei capi di Stato e di Governo molto generica e di una sola pagina divisa per capitoli in cui si sottolinea la «grande unità e lo spirito positivo del dibattito» dei membri del G7 che «hanno raggiunto accordi su vari punti». Eccoli in dettaglio.

Commercio

Il G7 si pone l’obiettivo di un commercio mondiale aperto e giusto per garantire la stabilità dell’economia mondiale. Il G7 impegna i ministri finanziari a seguire l’evolversi dell’economia mondiale. A questo fine il G7 vuole riformare in profondità il Wto perché sia più efficace nella protezione della proprietà intellettuale, regoli più rapidamente le controversie e impedisca le pratiche commerciali sleali. Il G7 si impegna a trovare un accordo entro il 2020 per semplificare le barriere non tariffarie e modernizzare la fiscalità internazionale nel quadro dell’Ocse.

Iran

I membri del G7 condividono pienamente due obiettivi: fare in modo che l’Iran non si possa mai più dotare dell’arma nucleare e favorire la pace e la stabilità nella regione. Il presidente americano Trump non ha contestato la mossa francese di far venire a Biarritz il ministro degli Esteri iraniano Zarif per proseguire il dialogo e non ha escluso che possa incontrare in futuro il presidente iraniano Rohani.