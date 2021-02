G7: accelerare sui vaccini contro il Covid e avanti con stimoli per la ripresa Il mondo deve «procedere insieme» per far arrivare a tutti i vaccini, ha detto il premier britannico. Biden: finita l’era dell’America First, ora risposte globali

Boris Johnson (Ap)

I leader del G7 lavoreranno insieme per battere il Covid-19 e rimettere in piedi un’economia piegata dalla crisi pandemica. È quanto si legge nell'attacco del comunicato congiunto pubblicato al termine del vertice che si è tenuto oggi in videoconferenza sotto la presidenza del Regno Unito.

«Facendo affidamento ai nostri punti di forza e ai nostri valori di società ed economie aperte e democratiche - si legge nel comunicato - lavoreremo insieme per fare del 2021 un punto di svolta per il multilateralismo e per plasmare una ripresa che promuova la salute e la prosperità dei nostri popoli e del pianeta».

Nello specifico della pandemia, i leader del G7 si impegnano ad accelerare lo sviluppo e la distribuzione globale dei vaccini, a lavorare con le industrie per aumentare la capacità produttiva, a migliorare la condivisione di informazione, come il sequenziamento delle nuove varianti, a promuovere pratiche trasparenti e responsabile e la fiducia nei vaccini. Oggi, con l'impegno finanziario aumentato di oltre 4 miliardi a Covax e ad Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A), il sostegno collettivo del G7 sale a 7 miliardi e mezzo di dollari

Sul fronte economico, i leader spingono per mantenere stimoli alle economie. «Continueremo a sostenere le nostre economie per proteggere i posti di lavoro e sostenere un ripresa forte, sostenibile, bilanciata e inclusiva». I leader mirano anche a rafforzare la cooperazione per rispondere al Covid-19.

L’appello di Johnson: ora bisogna agire insieme

Il video-vertice, presieduto dal Regno Unito, era iniziata con l’appello del premier britannico Boris Johnson a «procedere insieme» per far arrivare a tutti i vaccini contro la pandemia di coronavirus. Le principali potenze mondiali devono «far sì che il mondo intero sia vaccinato» e assicurare che tutti i Paesi «procedano insieme». «Non abbiamo interesse a vaccinare solo le nostre popolazioni, dobbiamo assicurare che il mondo intero sia vaccinato poiché si tratta di una pandemia globale e non serve a niente che un Paese avanzi da solo», ha detto Johnson nel suo intervento.