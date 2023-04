G7, il piano giapponese sull'ammoniaca è una minaccia climatica globale

Esiste anche un rischio di aumento delle emissioni del ciclo di vita, che variano a seconda della materia utilizzata per produrre l'ammoniaca. Ad esempio, l’ammoniaca prodotta da carbone non abbattuto contiene emissioni incorporate equivalenti al doppio delle emissioni associate alla combustione diretta del carbone. Solo utilizzando ammoniaca blu (da fonti fossili con cattura e stoccaggio del carbonio integrata) o verde (attraverso l’elettrolisi dell’acqua alimentata da energia elettrica rinnovabile) la co-combustione potrebbe teoricamente portare a una riduzione netta delle emissioni, e solo a condizione che il rapporto ammoniaca-carbone fosse vicino al 100%, condizione giudicata altamente improbabile al momento.

Ma anche se non ci fossero problemi di fattibilità tecnica o di improbabili riduzioni di emissioni, resterebbero altri grandi limiti: un'analisi di Bloomberg NEF ha rilevato che la co-combustione con alti rapporti di ammoniaca blu o verde è nettamente più costosa delle rinnovabili. Aumenta inoltre il rischio che le centrali a carbone rimangano in funzione più a lungo per recuperare gli investimenti di adeguamento. L’AIE afferma chiaramente che la decarbonizzazione del settore energetico richiede l’eliminazione graduale dell’energia a carbone non abbattuta nei Paesi OCSE entro il 2030 e a livello globale entro il 2040.

Ecco perché domani i ministri G6 convocati in Giappone dovrebbero dare un segnale di opposizione chiaro al piano giapponese. Puntare sulla co-combustione, senza una solida regolamentazione delle emissioni per mitigare i suddetti rischi, può ritardare la diffusione di opzioni a zero emissioni praticabili e scalabili, come l’eolico e il solare, e compromettere gli sforzi compiuti nell’ambito della Just Energy Transition Partnership (JETP) per abbandonare il carbone. Ci auguriamo che il G7 riconosca i limiti dell’ammoniaca per la decarbonizzazione del settore energetico e accetti di introdurre standard e regolamenti internazionali forti per qualsiasi potenziale uso di ammoniaca verde in settori difficili da abbattere.

*Yoko Mulholland, Senior Associate e Katrine Petersen, Senior Policy Advisor E3G

Loading...