G7: pronti a intervenire, ma il comunicato delude i mercati I ministri delle Finanze e i banchieri centrali cercano di lanciare un messaggio forte, ma le indicazioni restano troppo vaghe di Riccardo Sorrentino

Il ministro del Tesoro americano Steve Mnuchin (Afp)

2' di lettura

Un impegno a intervenire, insieme, e in tempi rapidi. I ministri delle Finanze e i banchieri centrali dei paesi de G-7, riuniti in teleconferenza, intendono affrontare in modo coordinato contro le conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus, utilizzando anche strumenti di politica fiscale, se appropriate. Le banche centrali continueranno a prendersi cura della stabilità dei prezzi, della crescita economica e della resilienza del sistema finanziario.

Non sorprende però che il comunicato abbia deluso i mercati. «Tenuto conto dell'impatto potenziale del Covid-19 sulla crescita globale – recita la nota – riaffermiamo il nostro impegno a usare tutti gli appropriati strumenti di politica economica per ottenere una crescita forte e sostenibile, e protezioni contro rischi al ribasso».

Nel momento in cui si passa a individuare le misure concrete, le indicazioni sono tuttavia scarse. «Insieme ai maggiori sforzi per espandere i servizi sanitari, i ministri delle Finanze del G-7 sono pronti a prendere provvedimenti, incluse le misure fiscali se appropriate, per sostenere la risposta al virus e a sostenere l’economia durante questa fase», continua il comunicato, lasciando tra l’altro intendere che l’onere del primo intervento ricadrà sulla politica monetaria.

«Le banche centrali del G7 – prosegue infatti la nota – continueranno a seguire i loro mandati, sostenendo così la stabilità dei prezzi e la crescita economica mantenendo la resilienza del sistema finanziario». Il comunicato ringrazia anche la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale per il sostegno annunciato ai singoli Paesi.

L’unica novità, allora, è il fatto stesso che i ministri delle Finanze e i banchieri centrali delle maggiori economie - guidati dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin e dal presidente della Federal reserve Jerome Powell - si siano riuniti, in via straordinaria, impegnandosi a «essere pronti a cooperare ulteriormente su misure efficaci e tempestive».