G7: sì a un tetto al prezzo del petrolio russo, esplorare anche quello sul gas

BRUXELLES - I Paesi del Gruppo dei Sette hanno deciso oggi, martedì 28 giugno, di voler lavorare a livello tecnico per adottare un tetto al prezzo del petrolio russo, pur di ridurre le entrate petrolifere del Cremlino, mentre continuano i combattimenti in Ucraina. Il tentativo verrà allargato anche al prezzo del gas. Interpellati a margine del vertice che si sta tenendo nelle Alpi bavaresi, diplomatici ammettono che la misura è complicata da adottare e da imporre.



Il G7 «chiederà ai ministri di lavorare con urgenza allo sviluppo di un tetto al prezzo del petrolio, consultando i Paesi terzi e il settore privato, con l’obiettivo di mettere in atto tale tetto», ha spiegato un funzionario europeo a poche ore dalla fine del vertice, che si sta svolgendo a Schloss Elmau, una località nei pressi di Garmisch. In ultima analisi, l'obiettivo di questa misura, proposta dagli americani, è di ridurre radicalmente le entrate economiche che Mosca usa per finanziare la guerra in Ucraina.

Interpellato a margine del vertice, un funzionario europeo ha fatto notare che il comunicato finale, atteso a breve, è più preciso per quanto riguarda il petrolio, più vago per quanto riguarda il gas. Il G7 pensa di potere stabilire un tetto al prezzo del petrolio, imponendolo agli assicuratori e ai trasportatori di greggio che sono sotto la sua giurisdizione. Il petrolio è tendenzialmente trasportato via mare. Lo stesso meccanismo è più difficile da imporre al gas, poiché questo viaggia via gasdotto.

«Per quanto riguarda il greggio, il meccanismo è chiaro, difficile da mettere a punto tecnicamente, ma chiaro. Quanto al gas il tutto è più difficile. Nei due casi va chiarito anche il rapporto con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio», riassume il nostro interlocutore. «Nei fatti la presa di posizione del G7 riguardo al gas non si differenzia dalle ultime conclusioni del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Anche in quella occasione si è deciso di studiare tetti al prezzo del gas».

Secondo le informazioni circolate a margine del vertice bavarese, Francia e Italia hanno chiesto e ottenuto di introdurre nel comunicato finale del G7 menzione di un possibile tetto al gas. È presumibile che le due diplomazie nazionali abbiano visto nell'idea americana di un tetto al prezzo del petrolio russo una sponda per tentare di smuovere le acque anche a livello europeo. I Ventisette hanno deciso la settimana scorsa di riparlare del tema del tetto ai prezzi energetici dopo la pausa estiva.