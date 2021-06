G7, vaccini e lotta al cambiamento climatico in testa all’agenda Biden-Johnson

Accelerazione verso energia verde

La lotta al cambiamento climatico è il secondo cruciale pilastro sul quale si posa la ritrovata alleanza tra Grandi post-Trump. I sette leader discuteranno di un pacchetto di misure da adottare per accelerare la transizione verso l'energia verde. Johnson vorrebbe che il G7 seguisse la Gran Bretagna decidendo di eliminare le auto a benzina o diesel entro il 2030 e di puntare tutto sulle auto elettriche.

Per l'ambiente, come per i vaccini, il G7 guarda anche ai Paesi meno ricchi e si impegnerà a sostenere finanziariamente i loro sforzi a ridurre le emissioni nocive con un piano da 100 miliardi di dollari, anche se resta da definire chi contribuirà di più.Il terzo pilastro è la collaborazione sulla sicurezza e il fronte comune contro i regimi non democratici. È probabile che nel comunicato finale del summit ci sia un richiamo alla Russia a fare di più per controllare e limitare gli attacchi informatici e il cybercrime.

Minoranze etniche: Cina nel mirino

La Cina invece potrebbe non essere citata esplicitamente, anche se è la destinataria del messaggio che il G7 invierà contro la persecuzione delle minoranze etniche e il lavoro forzato, riferito alla situazione in Xinjiang. Mirata a Pechino anche la richiesta del G7 di chiedere all'Organizzazione mondiale della Sanità di aprire una nuova, rigorosa inchiesta sulle origini del Covid-19.

Brexit sotto traccia

Brexit non è un tema in agenda a Carbis Bay e non sarà nominato nel comunicato finale, ma indubbiamente sarà discusso ai margini del summit. Johnson, che ieri non ha fatto accenno alle tensioni con Bruxelles sul protocollo irlandese, si troverà di fronte la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e i leader di Francia, Germania e Italia, oltre a Biden che ha messo in chiaro di volere un accordo che tuteli gli accordi di pace del Venerdì Santo.

Il primo incontro tra Johnson e Biden è stato tutto sorrisi per ribadire l'importanza e solidità della “special relationship” tra Londra e Washington. Il presidente Usa è “una ventata d'aria fresca”, ha detto il premier britannico.Ottant'anni dopo la dichiarazione congiunta di Winston Churchill e Frankling D.Roosevelt, i loro successori hanno firmato una nuova Carta Atlantica, un solenne impegno a risolvere insieme le nuove sfide, difendere la democrazia e costruire un sistema commerciale equo e sostenibile.