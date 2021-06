G7 al via oggi in Cornovaglia: in primo piano la lotta alla pandemia

11:13 Gonfiabili Biden e Johnson su costa Falmouth: la protesta arriva via mare

Arriva via mare la protesta degli attivisti in una Cornovaglia blindatissima per il G7. Imponenti misure di sicurezza sono state messe in piedi per blindare il vertice e la zona rossa, che si estende per un’area molto ampia della sottile penisola. E così, per manifestare dissenso, tocca ingegnarsi, come hanno fatto dei giovani ’caricando’ su una piccola imbarcazione due gonfiabili raffiguranti il presidente statunitense Joe Biden e il primo ministro britannico Boris Johnson. I due gonfiabili si tengono per mano, Biden sorridente e Johnson con le labbra marcatamente rosse, sui palmi delle mani liberi dalla stretta si legge: ’crack the crisis’ e ’wave of hope’. In cravatta e giacca di ordinanza, ma con dei mutandoni con i colori delle bandiere dei rispettivi paesi. Folle di curiosi si sono raccolti sulla spiaggia per osservare l’insolita ’parata’, visibile anche dalla scogliera per la dimensione dei due gonfiabili che non passano certo inosservati.