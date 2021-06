G7: Biden chiama a raccolta gli alleati contro la Cina e il lavoro forzato

14:28 Protesta surfisti via mare a difesa degli oceani

Decine di persone con i loro surf, canoe o sup sono scese in acqua questa mattina per chiedere ai leader del G7 di riconoscere che c’è un’emergenza che riguarda gli oceani e il cambiamento climatico. Continuano così, a margine del summit dei “grandi” della terra, le proteste degli ambientalisti, che chiedono di agire subito per invertire la rotta. L’associazione Surfers against sewage stamane ha chiamato a raccolta gli attivisti sulla spiaggia di Gyllyngvase a Falmouth, in Cornovaglia. E in tantissimi sono accorsi, a bordo di tavole da surf, kayak e paddle, o anche a nuoto