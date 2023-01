Gabel-Mantero, accordo di licenza per il tessile casa a marchio Ken Scott

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo Gabel ha siglato un accordo con Mantero Seta, proprietaria del marchio Ken Scott dal 2019, della licenza per la produzione di biancheria per la casa e complementi arredo di alta gamma. Un incontro tra eccellenze italiane, spiega Michele Moltrasio, presidente di Gabel. «Ken Scott è stato uno tra i protagonisti più originali e imprevedibili della moda. Amato dalle star del cinema, nobili e celebrità italiane e internazionali. Non poteva che attirare la nostra attenzione e dopo un'attenta selezione tra migliaia di disegni dell'archivio della Fondazione Ken Scott, è nata la collezione di biancheria per la casa e complementi per l'arredo. I nostri clienti amano il colore e le fantasie – aggiunge Moltrasio –, si aspettano da noi sempre disegni unici, di tendenza, esclusivi; per questo abbiamo ritenuto corretto che Gabel reinterpretasse lo stile e la visione dei colori di Ken Scott».

Due aziende storiche uniscono i rispettivi know how

Un incontro felice anche per Franco Mantero, presidente di Mantero Seta: «Due aziende e un marchio che naturalmente si intrecciano, condividendo competenze e sensibilità. Ken Scott si è sempre distinto per la capacità di disegnare e realizzare prodotti partendo proprio dalla creatività del tessuto, dal disegno e dal colore. La stessa arte e la stessa metodologia che troviamo oggi in Mantero e in Gabel: una grande e completa esperienza nel produrre tessuti di altissima qualità coniugata all' estro artistico nel realizzare disegni e nel calibrare i colori senza dimenticare il savoir-faire nel creare prodotti tessili straordinari». Mantero Seta fu fondata a Como nel 1902 ed è oggi guidata dalla quarta generazione della famiglia Mantero.

Il patrimonio dell’archivio

L'azienda - iscritta al Registro delle imprese storiche - ospita dal 2020 nella sua sede di Grandate. a pochi passi da Como. anche la sede della Fondazione Ken Scott con l'immensa collezione del suo grandioso archivio che la Fondazione stessa ha meticolosamente conservato e ordinato alla morte dell'artista e concesso in esclusiva a Mantero. Una raccolta di oltre 8mila disegni originali – di cui 2mila inediti - dell'artista statunitense di nascita ed italianissimo di adozione che si moltiplicano in campioni di tessuto, carte prova e cartelle di varianti colore, 500 quadri ed elementi in cornice, 1000 capi di abbigliamento, tessuti, bijoux, arredi, oggetti, documenti, inviti, riviste, pubblicità e ricordi vari.

Approfondire (anche) con un libro

L'accordo fra le due aziende viene siglato in concomitanza con l'uscita della monografia dedicata al grande designer, il “giardiniere” della moda che con le sue creazioni ha portato nel mondo del tessile la passione per l'arte, i fiori e il colore. La prima opera editoriale esaustiva sullo stilista - realizzata con il supporto della Fondazione Ken Scott, di Mantero Seta e Gucci - consente di entrare nel mondo policromatico e seducente di Ken Scott che oggi può essere ancora di più un'esperienza sensoriale che passa attraverso le immagini raccolte nel volume fotografico, edito da Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa ma anche attraverso le nuove creazioni tessili, realizzate da Gabel Group, grazie alla nuova partnership.