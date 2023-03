Gabetti, nel 2022 utile a +40%, ma i ricavi operativi calano per il Superbonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Il 2022 è andato bene. Ma senza le improvvise modifiche al Superbonus 110% sarebbe andato anche meglio». Così il presidente di Gabetti Properrty Solutions, Fabrizio Prete, sintetizza i risultati consolidati approvati dal Cda e diffusi oggi pomeriggio. Complessivamente, però, Gabetti Property Solutions ha chiuso il 2022 con utili per 11,6 milioni di euro (già dedotti gli utili di competenza di terzi per 2,9 milioni), in rialzo del 40% rispetto al 2021.

I numeri

I ricavi operativi si sono attestati a 152,5 milioni (-9% a causa dell’incertezza normativa in ambito di incentivi fiscali, senza il cui effetto sarebbero cresciuti del 22 per cento). Risultano superiori i ricavi della linea di business Agency e Corporate Services, con ricavi in crescita in Patrigest e Abaco (+22%) e nell'Agency diretta (+28 per cento).

La linea di business Real Estate Network Services ha registrato ricavi inferiori del 20%, penalizzata dalla contrazione di Gabetti Lab.

L’Ebitda dell'attività servizi è stato di 27,2 milioni (+44%), mentre l’Ebit di gruppo è stato pari a 13,2 milioni (da 12,3 milioni). L’indebitamento finanziario netto “effettivo” senza considerare l'effetto Ifrs 16 è pari a 6 milioni con un incrementato di 4,1 milioni rispetto al 2021 principalmente dovuto alla gestione finanziaria (1,9 milioni), alla gestione fiscale (1,3 milioni) e a una gestione operativa che nel 2022 è stata in assorbimento per circa 0,9 milioni (di cui 4,4 milioni assorbiti da Gabetti Lab, parzialmente compensati dalla generazione di cassa per 3,5 milioni prodotta dal resto del gruppo).

«L’esercizio appena concluso conferma risultati positivi a livello di marginalità in tutti i settori di mercato in cui operiamo, con ricavi in crescita in tutte le società tranne Gabetti Lab, penalizzata dalle normative in ambito di bonus fiscali» ha detto l’amministratore delegato, Roberto Busso.

Il Gruppo, spiega ancora Fabrizio Prete, presidente del Gruppo Gabetti, «chiude l’esercizio 2022 con un utile in crescita a 11,6 milioni di euro, un importante risultato ottenuto in un contesto normativo complicato, in particolare per il settore delle riqualificazioni con cambiamenti delle regole frequenti che hanno amplificato l'incertezza del mercato già segnato dal peggioramento dei mercati finanziari e dall'inasprimento della crisi internazionale. Nonostante queste variabili esogene i risultati sono stati in linea rispetto alle aspettative e addirittura superiori a livello di margini».

L’accordo con Ellington Properties per crescere a Dubai



Pochi giorni fa, il gruppo Gabetti, tramite la propria divisione Gabetti Home Value e il partner in loco Gabetti Middle East, ha sottoscritto un accordo con Ellington Properties, sviluppatore immobiliare di Dubai, per la commercializzazione, tra la clientela italiana, di otto immobili nella città emiratina.

Il valore totale degli immobili messi in vendita supera i 100 milioni di euro. Si tratta di residenze di lusso e multifamily communities in diverse aree di Dubai, come Downtown, Mohammed Bin Rashid City, Palm Jumeirah, Jumeirah Village Circle ed Emirates Hills. Tutti i progetti di Ellington offrono un’ampia gamma di servizi alberghieri a 5 stelle.

La commercializzazione degli immobili include un totale di 65 unità abitative di diversi tagli e metrature.

«Siamo molto soddisfatti di aver avviato questa collaborazione con Ellington Properties, tra i principali sviluppatori immobiliari di Dubai – ha detto Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti –un mercato estremamente dinamico e interessante. Questo accordo avvalora l’ottimo lavoro che sta svolgendo Gabetti Middle East, attiva da solo un anno, ma che si è già posizionata come un partner di primo piano per la commercializzazione di immobili emiratini in Italia».