Gabetti, tra ripresa delle vendite e Superbonus in 9 mesi triplica i ricavi

L’effervescenza sulle compravendite e la “spinta” dei bonus riqualificazione spingono la performance di Gabetti Property Solutions Spa che ieri ha chiuso i primi 9 mesi del 2021 con ricavi operativi più che triplicati (+219% e pari a 135,8 milioni rispetto ai 42,5 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente) e soprattutto un risultato lordo consolidato in forte rimbalzo: +5,8 milioni (già considerati gli utili di competenza di terzi per 4,8 milioni), in netto miglioramento rispetto alla perdita...