Gabetti Short Rent «apre le porte» delle dimore di Lucio Dalla alle Tremiti

Gabetti Short Rent – la proptech company attiva nel settore dell'hospitality di immobili di lusso, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – “apre le porte” delle residenze appartenute a Lucio Dalla, grazie a un accordo di partnership con Sintattica SeT per la gestione, a partire da quest’estate, di Villa “Luna Matana” e dell’immobile “Le Rondini” nelle Isole Tremiti. L’operazione consentirà ai fan del cantautore italiano e a quanti vorranno alloggiare all’interno dei due immobili un viaggio emozionale nella storia della musica.

Nella Villa “Luna Matana”, infatti, sono ancora presenti gli strumenti musicali (un pianoforte e una tastiera) che Dalla ha utilizzato per la scrittura della sua musica, traendo ispirazione per l’omonimo album “Luna Matana” del 2001. I viaggiatori, accuratamente selezionali da G Rent Spa, potranno immergersi nelle atmosfere che hanno ispirato uno dei più importanti rappresentanti dell'universo musicale in Italia e all’estero, ammirando il paesaggio immerso nel verde dell’Isola di San Domino, dove l'artista bolognese amava trascorrere lunghi periodi.

La proprietà, con vista fronte mare e sviluppata su quattro livelli, sorge nell’insenatura suggestiva di Cala Matano, uno degli scenari paesaggisticamente più apprezzati dell’isola, ha al suo interno anche una sala di incisione (con possibilità per i locatari di visitarla su prenotazione e accompagnati da personale autorizzato) e qui il cantautore ha composto uno dei suoi brani più celebri, «Com è profondo il mare» nonché altre canzoni divenute pezzi di storia della musica italiana.

Spostandosi nella vicina isola di San Nicola, i locatari selezionati da G Rent Spa potranno respirare il profumo della storia della musica italiana all’interno dell’appartamento “Le Rondini”, nel centro dell’isola, nelle vicinanze della Chiesa di San Nicola, in un ambiente più raccolto.

«Siamo molto emozionati di poter gestire due immobili appartenuti a Lucio dalla – dichiara Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent Spa – con un’operazione che ci consente di proseguire nel nostro percorso di crescita del business, promuovendo le nostre soluzioni di lusso sia in Italia che all’estero. Mettere sul mercato una villa appartenuta a uno dei maggiori cantautori italiani, siamo certi che attirerà l’interesse sia dei suoi fan che di molti appassionati di musica, sia italiani che stranieri. Quest’operazione dà nuovo lustro al binomio Real Estate & musica che stiamo portando avanti quest’anno e che finora ci ha visti collaborare con firme del calibro di Fausto Cogliati, noto produttore, autore e compositore che per i prossimi anni sarà il nostro art director ed Elisabetta Canalis, presentatrice e show girl, che per un anno sarà la nostra testimonial e brand ambassador internazionale».

«Siamo onorati della partnership con G Rent Spa – aggiunge Sintattica Servizi e Turismo – che ci consente non solo di poter lavorare con un operatore di standing elevatissimo, ma anche di poter ricordare, per come è giusto che venga fatto, la figura dell’artista Lucio Dalla attraverso la valorizzazione di una parte del suo patrimonio».