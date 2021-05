Gabetti short-rent avvia il roadshow per la quotazione all’Aim

2' di lettura

Gabetti Short Rent – proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso – ha dato il via alle attività propedeutiche alla quotazione sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese: la società ha avviato il roadshow di incontri con gli investitori e aperto il bookbuilding. Il processo di quotazione dovrebbe concludersi entro il mese di maggio.

Gabetti Short Rent – che rappresenta un unicum nell’ambito dei property manager, essendo specializzata nello short rent degli immobili di lusso – opera attraverso due linee di business: Gabetti Short Rent - Luxury Houses, che offre servizi dedicati a clientela privata per la gestione in full outsourcing di immobili di altissimo pregio destinati allo short rent e Gabetti Short Rent - Corporate Houses con una offerta per investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro.

«Guardiamo alla quotazione – commenta Emiliano Di Bartolo, fondatore, azionista e amministratore delegato di Gabetti Short Rent – come importante passo per accelerare il processo di crescita, al fine di consolidare i nostri piani di sviluppo in un comparto dalle grandi potenzialità e poter così cogliere opportunità di mercato. Gli investitori stanno mostrando grande interesse verso la nostra società e i driver di crescita su cui puntiamo: l’ampliamento e la diversificazione del portafoglio immobiliare, l’espansione geografica attraverso l’acquisizione di nuovi immobili, un business model scalabile nelle principali location turistiche esclusive e di lusso, il consolidamento della nostra struttura organizzativa e lo sviluppo della linea di business Corporate Houses».

Per il percorso di quotazione in Borsa nel segmento Aim dedicato alle pmi, Gabetti Short Rent ha scelto Ambromobiliare Spa come advisor finanziario; Banca Finnat come nomad e global coordinator; BDO Italia quale advisor contabile; Nctm quale consulente legale.