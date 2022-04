Gabetti Short Rent inaugura la sua prima residenza «Build to Rent»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La proptech dell’hospitality di lusso G Rent Spa – che opera con il marchio Gabetti Short Rent ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana) ha lanciato la linea di buiness “Build to rent”, siglando un accordo con Immobiliare Stilicone 15 Srl per la gestione di un moderno complesso immobiliare a Milano, in via Stilicone nella zona

residenziale compresa tra le fermate Cenisio, Monumentale e Garibaldi della Metropolitana 5 , la cosiddetta “lilla”.

L'accordo riguarda la gestione di 14 unità immobiliari, studiate con un concept “americano” che prevede all’interno del building un’ampia palestra, un’area di coworking interna e una esterna, in un ampio terrazzo coperto di dimensione che varia tra i 20 e gli 80 mq, con oltre 40 postazioni, una lavanderia, un servizio di sicurezza con telecamere in tutti i piani, box auto, un’autorimessa di circa 500 mq, un’area relax e una sauna.

Gli arredi in stile design sono realizzati in collaborazione con Brera Contract, società che coniuga interior design, scelta di materiali di finitura, complementi di arredo e styling che collabora con G Rent Spz.

Loading...

L’edificio di via Stilicone, a MIlano

Si tratta di uno dei primi progetti in Italia che coniuga tutti questi elementi all’interno di un unico edificio.

Con quest’operazione G Rent S.p.A. prosegue nel suo processo di implementazione e sviluppo, dando il via alla linea di business “Build to rent”. Nello specifico, i business apartment sono rivolti principalmente a professionisti, uomini e donne d’affari che si trovano a Milano per un breve-medio periodo di tempo.

«Quella che annunciamo è un’operazione fondamentale per il nostro progetto di sviluppo – dichiara Emiliano Di Bartolo, amministratore delegato di G Rent Spa – poiché, attraverso la linea di business ‘Build to rent', andiamo ad implementare l’offerta di corporate houses, rivolta a investitori e sviluppatori per la gestione in full outsourcing di pacchetti di unità immobiliari destinate allo short, medium e long rent per una clientela che si sposta per motivi di lavoro.Building come quello di Milano, infatti, rientrano nel progetto di ricerca di immobili di fascia alta con cui desideriamo affermarci nel mercato dell’hospitality dedicata a chi viaggia per affari, mettendo a disposizione una serie di servizi di alto livello».