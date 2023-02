Gabetti, via alla nuova linea business dedicata alle proprietà di lusso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Affittare una villa, un castello o un attico con rooftop panoramico per una settimana, per poi acquistarlo. Integrare il mercato della locazione di lusso con la compravendita di pregio e tutti i servizi annessi (da quelli legati al benessere degli ospiti a quelli più tecnico-professionali, dalla consulenza alla due diligence, sino alla campagna di marketing e a una contrattualistica chiavi in mano). Gruppo Gabetti ha dato vita a Santandrea Luxury Houses & Top Properties, la nuova divisione che guarda al mercato del luxury andando ad ampliare l’offerta che era già del brand Santandrea Luxury Houses.

La nuova riorganizzazione

Non solo. A completamento dell’attività di intermediazione immobiliare (la sinergia è anche con le altre società del Gruppo come Abaco Team e Patrigest) si affiancherà, in partnership, la gestione in short rent della società partecipata dal Gruppo Gabetti G Rent Spa, attraverso il nuovo marchio, che sarà Santandrea Top Rent.

Santandrea Top Rent è specializzata nella gestione degli affitti a breve nei segmenti corporate e lusso, occupandosi di fornire servizi dedicati a investitori, sviluppatori e clientela privata per la gestione in full outsourcing di unità immobiliari di altissimo pregio destinate allo short rent.

Oggi, con la nuova organizzazione il valore complessivo del portafoglio gestito è di 1,1 miliardo di euro con oltre 500 immobili luxury, più di 100 Top Properties e 380 Top Rent. Con oltre 60 consulenti e 12 sedi nelle principali e più esclusive città – Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Genova, Santa Margherita Ligure, Venezia, Padova, Bologna, Como, Bari – presidia il territorio nazionale e le località di maggiore interesse per gli High Net Worth Individuals italiani e stranieri. Fabio Guglielmi avrà la responsabilità della divisione Santandrea Luxury Houses, mentre Leone Rignon avrà la responsabilità della divisione Santandrea Top Properties.

«Da circa 50 anni il settore luxury è uno dei focus principali del Gruppo – ha sottolineato dichiara Roberto Busso, amministratore delegato di Gabetti – e grazie a una nuova politica di riorganizzazione e investimenti, la rinnovata divisione punta a diventare leader dell’intero segmento immobiliare del lusso. Negli ultimi tre anni Santandrea ha raddoppiato il fatturato da 3,6 milioni di euro a oltre 6 milioni, con questo nuova struttura puntiamo a raggiungere 25 milioni di euro di fatturato a medio termine, ad aumentare il portafoglio gestito fino a circa 6 miliardi e ad ampliare il team con più di 130 advisor specializzati, a cui è dedicato anche un percorso formativo della nostra Academy di Gruppo».

Mercato del lusso

A partire dal 2020, il mercato residenziale di pregio sta registrando una continua crescita, nonostante la pandemia, il rallentamento dell’economia e il conflitto russo-ucraino. Questo è dovuto al fatto che i super-ricchi (gli high net worth individuals, ovvero coloro che hanno un patrimonio netto pari o superiore a 1 milione di dollari, esclusi residenza primaria, beni da collezione, beni di consumo e beni durevoli) sono in aumento.