Gabriela Hearst è il nuovo Creative Director di Chloé Appena nominata alla guida creativa della maison francese, le passioni e le fonti di ispirazione di una paladina della sostenibilità di Avril Groom

Gabriela Hearst fotografata da Weston Wells

I tailleur su misura e i gioielli gemelli. Gli artigiani di Lisbona e gli antiquari di New York. Se con il suo brand ha dato un taglio sartoriale alla sostenibilità, per Gabriela Hearst origine e tracciabilità contano anche nelle scelte quotidiane e orientano il gusto. Ripubblichiamo l'intervista che ha rilasciato, un anno fa, ad Avril Groom per How to Spend it.

I segni distintivi del mio stile Un completo sartoriale, in un bellissimo tessuto. Il mio preferito è quello che ha creato per me Timothy Everest, due anni fa. È uno spigato in lana e seta blu notte, perfetto per il giorno e per la sera. L'ho indossato anche al Met Ball: sono alta e mi piace l'allure maschile che dà alla figura.

L'ultimo capo di abbigliamento che ho comprato e amato Una giacca di Baracuta, come quella che indossava Steve McQueen. È fantastica per la primavera newyorkese, quando la pioggia è sempre una possibilità.

E il prossimo che ho adocchiato Un blazer doppiopetto molto avvitato della mia ultima collezione. Il prototipo del modello vestiva così bene che non vedo l'ora entri in produzione.

Una scoperta recente La galleria Hixenbaugh Ancient Art a New York, in cui sono capitata per caso mentre girovagavo nella zona di Chelsea. Propone arte e antichità greche, egizie, romane e pre-colombiane, alcune a prezzi anche accessibili. Io ho acquistato un meraviglioso orecchino d'oro di epoca ellenistica, del terzo secolo a.C. Ha un design senza tempo e lo indosso spesso; 2.500 dollari ben spesi!