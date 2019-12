Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato

Gabriella Palmieri Sandulli (Roma 20 maggio 1965), nominata su proposta del premier Giuseppe Conte nuovo avvocata generale dello Stato. E' la prima donna a capo dell'Avvocatura generale dalla fondazione dell'Istituto, avvenuto nel 1933. Come non succedeva dalla fine degli anni '70 avrà ora 9 anni per guidare il team dei legali dello Stato.