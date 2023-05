Gacs, al capolinea le garanzie pubbliche sui crediti deteriorati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

I contatti preliminari con la Commissione Ue per un’eventuale riattivazione delle Gacs, le garanzie pubbliche sulle cartolarizzazioni delle sofferenze bancarie, sono sempre in corso, ma la notifica ufficiale per la richiesta rimane parcheggiata. Il Governo al momento ha deciso di soprassedere, in linea con quanto fatto dell’Esecutivo Draghi quando, nel giugno 2022, era scaduta l’ultima proroga delle garanzie pubbliche sulle tranche senior degli Npl cartolarizzati.

A motivare la scelta è il fatto che...