Gadget, sci-tech culture e gaming per giovani e bambini geek Ecco una selezione di prodotti per loro, grandi che si sentono piccoli e piccoli che sono già grandi. di Gianni Rusconi

5' di lettura

È vero che bambini e under 18 sono due cose molto diverse e distanti. Ma se piace la matematica, le tecnologia e la scienza esiste un filo rosso che tiene insieme il cambiamento degli oggetti dell’intrattenimento. Ecco una selezione di prodotti per loro, grandi che si sentono piccoli e piccoli che sono già grandi.

Le piazze prendono vita con i mattoncini e in punta di app

È disponibile da settembre ma mai come ora, con le previste restrizioni alle riunioni familiari, può essere un'idea regalo antidepressiva per grandi e piccini. Lego City Piazza ricrea infatti le scene più popolari della serie televisiva City Adventures ed è pensato per aiutare soprattutto gli appassionati di mattoncini più giovani. La città prende vita con i personaggi della saga (14 le mini-figure presenti) e si può dar sfogo alla propria creatività fra un viaggio in tram e uno spuntino al Classic Diner grazie agli oltre 1.500 pezzi che compongono il set. E per chi non si accontenta della propria immaginazione è disponibile una guida interattiva (“Instruction PLUS”) da consultare tramite l'app Lego Building Instructions. Costa a listino 179,99 euro.

Borse e zaini illuminati con il coding

Per gli amanti del genere, le creazioni di Bright Wearables sono indossabili unici nel loro genere: la loro peculiarità è infatti quella di integrare un circuito stampato illuminato a Led e controllato da un mini computer micro:bit (il Bright Board). Si tratta insomma di una linea di wearable intelligenti e facilmente programmabili per modificarne i colori e i modelli delle luci senza per questo rinunciare al loro compito primario, e cioè quello di essere indossati e di contenere oggetti di vario genere. Il fine di coniugare un accessorio di moda all'arte del coding, interessando ragazzi e ragazze solitamente attratti kit elettronici e robotica, è sicuramene lodevole e anche divertente. Sul sito tutte le informazioni utili per entrare in questo mondo.

La videocamera amatoriale per imparare a fare lo youtuber

Logitech StreamCam è un gadget che ben si presta a testare le capacità dei content creator in erba. Pensata, come suggerisce il nome, per le sessioni di streaming live, ha dalla sua alcune doti che la rendono un prodotto molto interessante, dalla porta USB-C per il trasferimento rapido dei video verso pc con a bordo Windows 10 e Mac equipaggiati con macOS 10.14 o versioni successive, alla possibilità di ruotare la camera di 90 gradi per avere una ripresa verticale in formato 9:16, molto utile per chi (teenager ovviamente in testa) registra filmati e contenuti multimediali destinati agli smartphone. Dal punto di vista tecnico, le capacità (più che buone in rapporto al prezzo) della StreamCam arrivano a garantire una risoluzione Full HD a 60fps con una serie di funzionalità a corredo attivabili con l'app Logitech Capture. Visto il costo, 159 euro a listino, è un investimento che ci sta tutto.

Tre fotocamere per scatti e riprese fuori dal comune

La chicca tech dell'Asus ZenFone 7, che lo rende unico al cospetto di quasi tutti gli altri smartphone, è senza dubbio il comparto fotografico rotante composto da tre sensori: il principale da 64 Megapixel, il grandangolare da 12MP e lo zoom 3x da 8 MP. Non può esibire la qualità di altri più illustri super telefonini ma per i selfie e gli scatti particolari il vezzo della tripla flip camera è sicuramente divertente e assicura una resa d'immagine comunque all'altezza. Se peso e dimensioni non disturbano (il display a tecnologia Super Amoled e risoluzione Full HD ha una diagonale da 6,67 pollici) si può anche pensare di spendere 699 euro e giocare a chi si inventa la ripresa video più originale.