Gadget, sci-tech culture e gaming per papà e giovani adulti un po’ tanto “daddy geek”

La lampada Led è multitasking

Per chi è costretto suo malgrado a lavorare da casa, e magari di notte, disporre di una postazione di lavoro illuminata in modo adeguato è un'esigenza divenuta irrinunciabile. Perché allora non regalare un tocco tech al proprio studio o alla propria scrivania con una lampada Led a comandi touch per regolare il flusso luminoso e dotata di porta Usb 2A per la ricarica veloce di smartphone e tablet? Mediacom propone in tal senso due modelli, in vendita a 59,90 e 79,90 euro, puntando in un caso su un portapenne integrato nella base con funzionalità di termometro e orologio-sveglia e nell'altro su una sorgente luminosa (sempre integrata nella base) in grado di riprodurre una vasta gamma di tonalità di colore.

FOTO6

Intrattenimento stellare

Alzino la mano i papà “geek” che non hanno mai trepidato per le vicende di Luke Skywalker o le peripezie di Han Solo. La lista di gadget ufficiali per gli amanti di Star Wars è pressoché infinita e fra le idee tech da non perdere ne segnaliamo due, gli auricolari R2-D2 e i mini speaker Bluetooth Stormtrooper. I primi sono dedicati al piccolo astrodroide e hanno il pregio della compatibilità con praticamente tutti i device digitali (smartphone, tablet, lettori mp3 e anche i vecchi Walkman) tramite connettore jack da 3,5 mm in dotazione. Il secondo riproduce un esemplare delle truppe dell'Impero Galattico e nell'iconico casco nasconde altoparlante, microfono per ascoltare la musica senza cuffiette e gestire le telefonate in vivavoce e pulsante per scattare selfie da remoto con lo smartphone. Si comprano online (a prezzo scontato su dottorgadget.it) a 16,90 e 29,90 euro rispettivamente.

FOTO7

Lo smartphone pieghevole che ci riporta agli anni 2000

Clamshell: per i digital native più giovani il termine suona probabilmente sconosciuto o quasi. Ma per chi 15 anni fa era già entrato nel mondo degli smartphone, il formato a conchiglia è un'icona, o quasi. Il Motorola Razr in versione 5G è un apparecchio che ci riporta agli anni 2000 con il suo design pieghevole e la modalità Retro che fa risuonare la suoneria “Hello Moto”. Ma è anche un super telefono che si può tenere comodamente in tasca e con un display esterno che permette, ad apparecchio chiuso, di inviare messaggi, effettuare videochiamate o accedere alle app navigando nella barra di navigazione con le gesture di Android 10. Una volta aperto, il Razr svela uno schermo Oled da 6,2 pollici in formato 21:9 CinemaVision attraverso il quale immergersi nei videogiochi o nel film preferito. Un ritorno al passato che costa 1.299 euro, sfruttando lo sconto di 300 euro offerto da Motorola per il Black Friday.