Gadget, scrivanie, sedute: i nuovi indispensabili per ufficio e home office

Per contenere gli accessori da scrittura c'è il nuovo “atelier” Triloby me. Tutto è nato da una forma: il trilobato ad archi progettato da Achille Castiglioni e Gianfranco Cavaglià nel 2001, che porta nelle sue linee uno studio sull'impugnatura ergonomica. Da questa sezione è stata implementata una collezione di strumenti da scrittura che ha preso vita vent'anni dopo, grazie agli sviluppi tecnologici del Team EGO.M. La collezione è stata presentata con il nome CENTO3: un set composto da penna stilografica, micromina e penna multifunzione realizzate tramite stampa 3D. Da qui è stato progettato un oggetto che riunisse il multifunzione CENTO3, ovvero appunto Triloby me. Due le versioni, standard e xl. Quest'ultima ha spazio per un matitone multifunzione CENTO3 con lead di grafite inserito, due evidenziatori colorati in cera, due pastelli in cera colorata, un ricambio per penna a sfera di inchiostro nero, un temperino per leads e gomma bianca.

Triloby me.

Scrivania

La scrivania è il perno di tutto, nodo centrale della giornata lavorativa. Scriba di Molteni è uno scrittoio dalle linee pulite, che ben si colloca anche in modo “free standing” in mezzo a una stanza. L'elemento di sostegno del piano di scrittura si caratterizza per la leggerezza, data dal decoro traforato. Il design è di Patricia Urquiola, che ha disegnato, oltre ai piani in legno, un pratico cassetto laterale, un supporto reggilibri in lamiera laccata e una tasca laterale in cuoio. Un piccolo mondo a sé, dove ciascun elemento e materiale utile per il proprio lavoro ha una collocazione precisa.

Scriba di Molteni.

Seduta

L'ultimo indispensabile è la seduta. Giuseppe Casarosa ha ideato Pigra per Ceccotti Collezioni. Si tratta di una poltrona direzionale ideale per l'home office. Può garantire un elevato comfort grazie all'equilibrio tra la parte strutturale piuttosto sottile in massello di noce e quella imbottita in memory foam, ha un'ampia seduta e uno schienale alto, il rivestimento è disponibile in tessuto o in pelle. Ma soprattutto è accompagnata da uno sgabello poggiapiedi per una postura comoda e rilassata. Come a dire: chiuso il pc, ci si può svagare qui con un libro, o un drink.